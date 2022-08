A solas con El Caballero de la Salsa: «Cantarles a las madres de Costa Rica es una bendición»

Entornointeligente.com /

Interamericana de Producciones reprogramó el show de Gilberto Santa Rosa en tiempo récord para el 14 de agosto en el Centro de Convenciones de Costa Rica, a las 7 p.m.

Previo a este concierto, ayer El Caballero de la Salsa, famoso por temas como «Conteo regresivo», «Conciencia», «Que alguien me diga», «Vivir sin ella» y «Qué manera de quererte», desde Puerto Rico conversó con DIARIO EXTRA y El Show de Ariel.

¿Cómo va todo?

-Muy feliz de hablar con ustedes allá en Costa Rica y esperando tener un lindo concierto el próximo 14 de agosto.

¿Viene con mucha gente, orquesta y músicos?

-Claro que sí. Yo ando con toda la gente, ando con toda la tribu (bromea). Es una orquesta maravillosa de 14 músicos que tengo y que me van acompañar. Es todo un equipo técnico. Será un show muy bonito que vamos a presentar para que empiecen a celebrarle a mamá desde un día antes.

Leí que en pandemia cocinó langosta. ¿Qué hizo durante ese tiempo tan difícil para la humanidad?

-Sin duda alguna, más que una prueba, fue una lección. Al principio lo tomé como un descanso. El 2019 fue muy tenso, pero tras dos semanas caí en razón y vi que la cosa iba en serio, por eso me empecé a ocupar en la casa y en el estudio de grabación con conciertos virtuales y permitir que la música llenara el espacio que no teníamos con la presencia de la gente y la gira. Creo que por eso se me hizo menos largo todo este proceso.

¿Y la langosta?

-Eso me quedó bien, el resto a riesgo del comensal.

¿Compuso temas nuevos durante ese tiempo?

-Tú sabes que no soy compositor, por eso me di a la tarea de buscar canciones y material nuevo con otros compositores que siempre nutren mi repertorio. Pese a que fue un momento difícil, fue un momento de mucha creatividad. No hablo de mí nada más, hablo de la mayoría de los artistas porque la mayoría le dio rienda suelta a esa creatividad y preparó nuevos proyectos. Teníamos mucho tiempo libre, no teníamos giras. Fue un tiempo en que la creatividad se multiplicó y la gente se benefició de eso.

Sacó «Cartas sobre la mesa» su más reciente tema. ¿Lo cantará en Costa Rica?

-Seguro que sí, más un nuevo sencillo que se llama «For sale», que en español es «A la venta». Forma parte del nuevo repertorio y de «Camínalo Tour», que es mi show. Como te dije, pasé muy activo grabando y esto es parte de un proyecto que saldrá próximamente. Sobre «Cartas sobre la mesa» es un tema urbano y lo escribió un artista urbano que se llama Mucho Manolo, cubano de nacimiento. La canción habla de una conversación entre amigos y una de las partes siente que ya no son amigos, que son algo más, decide dar un paso y poner las cartas sobre la mesa. De eso trata.

Es el primer concierto presencial tras la pandemia. ¿Qué siente al venir a cantarles a las madres?

-Tener el privilegio de cantarles a las madres de Costa Rica es una bendición. Me acuerdo aquella primera vez que lo hice junto a Olga Tañón, Franco De Vita, mi amigo José Luis Rodríguez «El Puma» y Luis Enrique (Música con Amor). Recuerdo ese show con mucho cariño.

Recuerdo el concierto que dio las 3 a.m. ¿Lo recuerda?

-Claro. No tengo que dar más detalles, pero lo más importante es que será el primer show después de la pandemia y es una cosa muy linda. Se va a convertir en un gran recuerdo, por eso vamos a dar el máximo para que la gente lo disfrute.

¿Qué les dice a las madres para que vayan al show?

-Así es. Les recuerdo que es víspera del Día de la Madre, que la celebración empieza la noche antes. A los hijos les digo que vayan a festejarle a su madre y que la lleven a comer a un buen lugar. El 14 deben llevarla al Centro de Convenciones.

Entre las anécdotas con DIARIO EXTRA está la vez que nos dio una entrevista mientras caminaba del Gran Hotel Costa Rica al Teatro Popular Melico Salazar. ¿Lo recuerda?

-Claro que me acuerdo con cariño. Existen países como Costa Rica, que te dan seguridad. La distancia era bastante corta, yo no me permitía ir en vehículo a tres vueltas del lugar. Existen lugares que te dan esa confianza, donde la gente se puede acercar para saludar sin ningún riesgo para ti. Fue mucha confianza la que sentí y caminé. Esta vez voy al Centro de Convenciones, espero que la gente vaya y lo disfrute igual. No conozco el lugar, pero la gente en Costa Rica crea un ambiente bueno para que uno se sienta cercano. Ariel te agradezco esa compañía. A mí me gusta llegar a los lugares y si se puede caminar, caminamos.

¿Se contagió de Covid-19?

-Sí, así es. Soy asintomático, no tuve problemas mayores. Sé que otros colegas sí tuvieron consecuencias muy serias, por eso aprovecho para decirles que no se puede dejar de lado el virus ni bajar la guardia, que se cuiden mucho. Si alguno tiene la mala suerte de dar positivo le digo que no se desespere, que siga al pie de la letra las indicaciones médicas. En lo que a mí respecta no tuve mayores problemas, pasé dos semanas fuera de acción y al cabo de ese tiempo todo muy bien hasta el día de hoy.

¿Hay que ponerse las vacunas?

-Es un tema de salud pública y existe una crisis de salud pública. De hecho, llevo tres vacunas y la próxima semana me pondré la cuarta. Vengo de una crianza diferente, mi mamá era pro vacunas. En esto uno debe pensar colectivamente y no condeno al que no lo haga. Aparte del dolor en el brazo y un síntoma mínimo no pasa nada.

En el mundo muchos famosos han muerto de Covid-19. ¿Falleció algún amigo suyo?

-Durante la pandemia perdimos a unos cuantos compañeros y uno de ellos, Jimmy Morales, un percusionista, partió. Incluso hoy lo extraño y lo lloro. No esperamos que se fuera y en medio de la pandemia no se podía velar.

En 2018 celebró a lo grande los 40 años en la música. ¿Celebrará los 45?

-No, eso no va a pasar. Me enfocaré en celebrar los 50 años en la música. Ayer 2 de agosto precisamente cumplí 36 años de solista en la música y 46 años de carrera profesional.

Durante la pandemia se ponderó el reggaetón y la música urbana. ¿Dónde queda la salsa? Usted es el embajador.

-La salsa, por lo que han sembrado las generaciones anteriores y la actual, tiene un sitial ganado a base de trabajo y calidad. Viene una generación nueva de salseros a los que se les ha hecho difícil posicionarse, pero tienen el talento necesario. Su reto es lograr que su generación se interese por su música y llevarla a otra generación para que dentro de 20 a 30 años puedan hablar de su legado, que es la música que hacen ahora.

¿Dónde están los nuevos salseros? No veo que levanten la mano.

-Existen muchos nuevos talentos, lo que no tienen es la oportunidad y el protagonismo. Donde voy siempre veo nuevos talentos. Deben saber estar en las nuevas plataformas digitales y los medios tradiciones. En estos últimos se logra que la gente se enfoque en una canción y una figura. Tienen talento hasta para repartir.

«Despacito» registra 8 billones de visitas. Es increíble.

-Claro. La salsa no tiene eso, pero cuenta con canciones con 30 a 40 años que son un éxito. Existen cantantes que ya fallecieron, pero tienen éxitos que siguen vigentes. No tenemos millones de visitas, pero sí tenemos la vigencia que esos artistas no tendrán en 10 a 20 años.

Usted tiene 59 años. ¿Cómo se siente? ¿Hace ejercicio?

-Me siento muy bien, saludable. Mi condición de salud está muy bien. El ejercicio te lo debo, no corro más allá de ir por el desayuno cada mañana. En dos semanas cumplo 60 años.

¿Cómo resume esos 60 años?

-El 21 de agosto llego a mis 60 años. Me siento muy bien. Llegar a 60 es un número bastante serio, pero me siento muy bien.

¿Cómo está su esposa Alexandra Malagón, modelo y presentadora de televisión? ¿Pasaron juntos en pandemia?

-Fue una gran experiencia. Yo acostumbro viajar mucho, hacer maletas y tomar un vuelo, pero eso en pandemia no se dio. Disfrutamos mucho el uno del otro y la relación aumentó en ese tiempo.

¿La diferencia de edad pesó?

-Para nada. Ella tampoco es una niña y esto me puede costar la vida por decírtelo (bromea). Ella es más joven que yo, luce más joven y eso nunca ha sido un impedimento, ni materia de discusión en la casa.

¿Qué opina de lo que pasó con Ricky Martin?

-Yo solo le deseo lo mejor a mi querido Ricky y a cualquier persona que le pese algo similar. Creo que a cualquiera le puede suceder algo así complicado.

Finalmente, ¿tiene un mensaje para las madres y los lectores de DIARIO EXTRA?

-Agradezco a DIARIO EXTRA y a usted por el tiempo que nos ponen en contacto con los lectores y la gente que ve El Show de Ariel. Les mando un beso a las madres y nuestra celebración de la bendición de tener madres como ustedes. Espero celebrar con ustedes el 14 de agosto en el Centro de Convenciones. A ver si podemos caminar del hotel a ese lugar, pero creo que no está tan cerca.

