¡A siete de los 700! Albert Pujols conecta otro jonrón y se acerca a Alex Rodríguez – Diario 2001

El pelotero dominicano Albert Pujols conectó este lunes su jonrón 693 de por vida, que sirvió para darle la victoria a los Cardenales de San Luis 1-0 sobre los Cachorros de Chicago.

El quisqueyano sacudió el estacazo en la alta del séptimo inning contra los envíos del zurdo Drew Smyly, que lo hace ser, junto a Barry Bonds, los únicos dos bateadores en Grandes Ligas que le han dado cuadrangular a 449 pitchers distintos.

Drew Smyly is the 449th different pitcher Albert Pujols has homered off of

That ties Barry Bonds for the most different pitchers homered off all-time

— Sarah Langs (@SlangsOnSports) August 23, 2022

Ese dato de Sarah Langs es una bestialidad si tomamos en cuenta que por la pelota de MLB han pasado más de 20.000 jugadores en su historia.

Albert Pujols supera otros récords a sus 42 años Pujols, además, puede decir que es el único pelotero en la historia que cuenta con un lapso de seis jonrones en sus últimos siete juegos a los 42 años.

En los últimos 10 compromisos tiene promedio de .567, con siete bambinazos, 14 remolcadas y un doblete. De 30-17 que lo hace ser en estos momentos una pieza esencial en el lineup de Oliver Mármol.

En Grandes Ligas Barry Bonds lidera la cuota de jonrones de por vida con 762, después viene Hank Aaron con 755, posteriormente Babe Ruth con 714 y Álex Rodríguez con 696.

A los Cardenales de San Luis le restan 41 juegos de aquí a final de temporada.

Pujols tiene ahora mismo un promedio de un jonrón por cada 15 turnos, por lo que si juega con frecuencia, llegará a los 700.

Toda Latinoamérica está pendiente

