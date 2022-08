A siete días del Plebiscito: Rechazo recrea bandera chilena en Providencia y Apruebo une comandos en Ñuñoa

Entornointeligente.com /

Pese a la convulsionada jornada para los distintos comandos, primero por lo sucedido anoche en Valparaíso y luego por lo ocurrido en la Alameda a media tarde, tanto Apruebo como Rechazo llevaron a cabo este domingo diversas actividades de campaña a solo siete días del Plebiscito.

Durante la mañana, y tratando de dejar atrás el transversalmente criticado acto realizado por el grupo «Las Indetectables», los comandos ‘Aprueba x Chile’ y ‘Movimientos Sociales por el Apruebo’, llegaron hasta el Estadio Nacional para hacer pública la unión con el ‘Comando del Apruebo’ conformado por la Democracia Cristiana . Allí, entregaron información sobre las acciones que realizarán para esta semana.

Hasta el principal reducto deportivo del país concurrieron personeros políticos como Karol Cariola Carmen Frei, Yasna Provoste, Patricio Vallespin, Carla Amntmman, Ricardo Díaz y Fabiola Campillai; esta última quien manifestó: «Nos hemos unido los tres comandos por el Apruebo para demostrarle a nuestra gente que estamos unidos para poder levantar Chile para que sea mejor, y es por eso que en conjunto con la señora Carmen Frei, vamos a tomar un rol de coordinación en la Región Metropolitana las dos. (…) Aquí estamos todos por un solo propósito: nuestra nueva Constitución».

Asimismo, y en referencia a la unión entre los comandos con la Democracia Cristiana, la diputada Karol Cariola dijo: «Tenemos la confianza de que Fabiola y Carmen van a dar un impulso en la Región Metropolitana, como se lo hemos pedido también a la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmannm, y también al gobernador Vallespín (Los Lagos) en el sur de Chile, y en el norte a la senadora Yasna Provoste con el gobernador de Antofagasta (Ricardo Díaz)».

En la instancia, los asistentes tuvieron palabras por lo realizado por el grupo «Las Indetectables» en Valparaíso. Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal, señaló: «Ese acto, que fue expresado por tres personas, no representa en nada el espíritu de quienes queremos aprobar este 4 de septiembre (…) nosotros no tenemos responsabilidad alguna en la organización de ese evento y repudiamos algo que fue de un puñado de personas y que no logra empañar lo que ha sido una campaña limpia, alegre, transparente y con miles de personas».

Mismo tono tuvo la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), quien calificó lo sucedido como «acto indigno para nuestra bandera chilen a y también para la lucha de disidencias sexuales y para la cultura».

«El comando presentó una querella contra quienes resulten responsables. Es terrible hablar de lo que uno no es, nosotros repudiamos este actos y no estamos con eso», agregó la edil.

Al finalizar el encuentro, los presentes desplegaron una bandera gigante.

Distintos a lo ocurrido en la Alameda, donde la actividad denominada ‘Por las tradiciones del campo chileno’, terminó con enfrentamientos, en Colina, agrupaciones ‘Soy del Campo’, ‘Multicultural y la Asociación de Huaso’ realizaron una caravana de dos kilómetros en campaña por el Rechazo.

La actividad inició en la Medialuna de Villa Peldehue, donde por diversas calles de Colina llegaron hasta la plaza de la comuna. En el lugar, entonaron el himno nacional y diversas piezas de cuecas.

Hasta la instancia concurrieron figuras políticas de la derecha, como el diputado Cristian Labbé, el ex alcalde de Colina Mario Olavarría, la alcaldesa de la misma comuna, Isabel Valenzuela y la ex ministra Karla Rubilar.

Allí, la quien fuera secretaria de Estado del Gobierno de Sebastián Piñera señaló: «Estamos muy contentos de esta gran convocatoria acá en Colina, de más de mil hombres y mujeres, que amamos nuestra patria, nuestras tradiciones y nuestra bandera y la vamos a defender con fuerza este 04 de septiembre».

» Estamos convencidos de que podemos construir un nuevo camino, un nuevo proceso que nos permita unirnos. Esperamos de verdad poder comenzar un proceso que realmente nos lleve a una nueva y buena constitución», agregó Rubilar.

Por su parte, el diputado Labbé expresó: «Nos hemos reunido para defender nuestra bandera, porque hoy día Chile es uno solo y eso el 4 de septiembre se va a escuchar. Vimos ayer un grupo que abusó de la bandera, pero hoy estamos con la gente de la provincia de Chacabuco, porque Chile requiere unión. Más de 2km tuvo esta caravana entre huasos y huasos, porque las tradiciones no se tranzan, la bandera no se tranza y Chile tiene que ser un país libre para todos».

Paralelamente, en una intervención ciudadana convocada por «La Coordinadora» en Providencia, se recreo una bandera chilena formada por personas que llegaron hasta la Plaza de las Esculturas con poleras de color azul, roja y blanca.

«Miles de personas vestidas de blanco, azul y rojo se reúnen a formar una gran bandera Chilena, bandera que representa la unión y la esperanza para todos los chilenos. Todos juntos cantaron el Himno Nacional», señalaron los organizadores.

El acto fue celebrado por el senador DC, Matías Walker, quien expresó «todos mis respetos a La Coordinadora, que desde la sociedad civil representó a 500 mil chilenos que presentaron iniciativas populares de norma, desestimada por la Convención. Hoy honraron nuestra bandera y eso se agradece». ¿Encontraste algún error? Avísanos

