A serra da Estrela entre a gaffe e o algoritmo

Entornointeligente.com /

Uma secretária de Estado com a tutela da Protecção Civil serviu-se dos algoritmos utilizados pelos especialistas no estudo dos fogos florestais para analisar a tragédia deste ano e concluir que, face às condições de severidade reunidas, seria expectável que a área ardida fosse superior em 30% . À partida, o uso da ciência recomenda-se e divulgar as suas conclusões não é nada do outro mundo. Entretanto, uma ministra prometeu um futuro «melhor» para a serra da Estrela fortemente devastada pelos incêndios. Já sabemos que o optimismo neste Governo pode ser «irritante» , mas profetizar um mundo melhor não é nada que se estranhe num político.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com