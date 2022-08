A Senhora D’Agonia voltou a ver o mar: três visões

Entornointeligente.com /

Passo lento, tapetes floridos, colchas à varanda, mãos juntas a rezar ou à cintura, sobre o avental. O dia 20 de Agosto é o mais importante do ano para os homens e as mulheres do mar em Viana do Castelo. É dia de Nossa Senhora d’Agonia , de agradecimentos e de memórias, de fazer e de cumprir promessas, de carregar aos ombros com orgulho as imagens de Nossa Senhora de Monserrate, de São Pedro e da Senhora dos Mares e de chorar quando passa o andor com Nossa Senhora d’Agonia, que uma vez por ano é levada a ver o mar. Desde 2019 que não se via nada igual . Na margem direita do Lima, milhares de pessoas guardaram lugar desde cedo para ver o desfile de barcos engalanados. «Dois bancos, cinco euros! Uma sombrinha chinesa, cinco euros!», apregoa-se um pouco por todo o lado. Os foguetes vão anunciando o andamento do quadro.

A Fugas (Luís Octávio Costa – @kitato ) apanhou boleia do barco da empresa Irmãos Portela e convidou mais dois instagrammers ( @alexcoelholima e @fgram77 ) para acompanhar a Nossa Senhora d’Agonia ao mar.

