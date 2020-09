¡A seguir generando ceros a través de las pantallas! Kris Jenner está interesada por animar un programa

Entornointeligente.com /

Desde que se dio a conocer la noticia de que el famoso reality show Keeping Up With The Kardashians saldrá del aire, muchos se han visto entristecidos; pero sobre todo Kris Jenner, la matriarca del famoso clan.

La madre de Kim, Kourtney, Kendall, Kylie, Khloé y Rob confesó que a ella y a su familia les costó tomar la decisión; pero todo tiene un por qué y es que “todos quieren seguir sus proyectos por separado y no tendrían tanto tiempo para filmar el programa”.

Según la revista OK! el gran atractivo de Kris es conseguirse un contrato millonario para un programa de entrevistas, con toques de documental y reality show.

“Kris siempre quiso mostrar su vida, su rutina, cómo se desarrolla como empresaria, que comienza su día a las cinco de la mañana”, justifica un informante.

“Tiene muchos amigos emprendedores, muchos amigos famosos y le encantaría entrevistarlos en un programa de entrevistas, algo que pueda inspirar a sus seguidores” , dice la fuente.

Kris Jenner ya ha tenido un programa de entrevistas en el pasado: ‘ El talk show Kris’, que tuvo 30 episodios en 2013. Ahora ella quiere recuperar el proyecto, pero con un cheque millonario por detrás.

