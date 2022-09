A saúde já não é o que era…

Entornointeligente.com /

Quando perguntamos a uma audiência o que é a saúde, obtemos invariavelmente a mesma resposta, ou seja, que a «saúde é um estado de completo bem-estar físico mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade», definição proclamada em 1946, no rescaldo do fim da II Guerra Mundial, pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Este conceito nunca foi revisto pela OMS. Aquela definição teve o mérito de perspectivar a saúde numa dimensão holística, mas a sua abrangência tornou-a também pouco operacional. A identificação da saúde com a ausência de doença e com um completo bem-estar em todas as vertentes da nossa vivência justifica o aforismo de que uma pessoa saudável é uma pessoa mal diagnosticada. O que distingue esta formulação do conceito de felicidade? Os profissionais de saúde são responsáveis pela felicidade das pessoas? Só podemos ter saúde ou não ter saúde? Se a saúde é um direito, é realmente possível garantir este direito a cada cidadão? Será que a saúde é entendida e valorizada da mesma maneira, independentemente dos valores, da cultura e das crenças das pessoas?

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com