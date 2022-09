A «revolução energética» exige licenças mais rápidas e muito investimento

Entornointeligente.com /

O CEO da EDP Inovação, António Coutinho, iniciou a sua intervenção sobre a transição energética no Portugal Mobi Summit, na manhã desta quinta-feira, com uma pergunta que é um desafio para todos: «O que aconteceria pessoalmente a cada um de nós se amanhã deixasse de haver petróleo? Quando faço essa pergunta a amigos meus, uns dizem ‘bem deixava de andar de carro’ ou ‘a mim não acontecia nada que tenho um carro elétrico’. Eu tenho de lhes dar a má notícia de que se amanhã deixasse de haver petróleo eles provavelmente morreriam à fome. A nossa agricultura depende de fertilizantes, de tratores, depende que nos tragam a comida de onde ela é produzida para onde nós a consumimos».

Mas como o aquecimento global está a mostrar, «com secas extremas e o Paquistão um terço submerso, o mundo sente que até 2050 temos de reduzir as emissões poluentes para chegar a menos 1,5 graus celsius até final deste século», lembrou. «A próxima década é de mudança no paradigma energético. Agora estamos a fazer um reset e a substituir tudo por eletricidade. Não é uma transição energética, é mais uma revolução energética. Hoje a eletricidade representa 22% do consumo energético total energético e temos de passar para 70% em apenas 30 anos», frisou António Coutinho.

E para se acelerar o passo vão ser necessários «licenciamentos mais rápidos» para postos de carregamento, resolver o problema das cadeias de fornecimento no caso da mobilidade elétrica – «uma mina demora 16 anos a ser construída e a estar em operação» – e multiplicar os investimentos. Porque os desafios são mais que muitos em tão pouco tempo: «Temos de fechar o carvão, expandir as renováveis, no caso da indústria eletrificar o calor, utilizar hidrogénio verde e desenvolver novas tecnologias para o cimento e o aço que são as áreas para as quais a tecnologia ainda não está lá. Para a mobilidade é preciso eletrificar o transporte, utilizar hidrogénio e biocombustíveis sintéticos para a área marítima e da aviação e para as nossas casas eletrificar o calor e melhorar a eficiência energética e produzir a nossa própria energia para consumo dos nossos edifícios».

Subscrever Em 2050, o ano das emissões zero como definido pela ONU, «90% da energia gerada, elétrica, tem de vir do vento e solar e das renováveis». Para cumprir esse objetivo ambicioso, é preciso investir muito mais. «É necessário estar a investir quase 9 triliões por ano até chegar a 2050 e o ponto é que não estamos lá. Em 2021 estávamos a fazer 750 biliões de investimento, não chegámos a um trilião. Em 2022 a mobilidade é colocada como o maior destino de investimento na transição energética, e a região do mundo que está a liderar nesta área é a Ásia e em particular a China».

Na mobilidade, quando passamos da térmica para a elétrica reduzimos três vezes o nosso consumo energético, referiu. «Até 2030 temos de construir cerca de 1000 gigawatts de renováveis por ano, isto é quatro vezes o que fizemos em 2020, o salto que isto representa! E temos de ter no final 300 milhões de veículos elétricos (EV’s) que é cerca de 20% do stock de veículos no mundo. Em 2040 temos de assegurar que a produção de eletricidade já não tem emissões de forma líquida e que 50% dos edifícios existentes já foram melhorados para não ter emissões próprias».

Desafios gigantes mas realizáveis, na perspetiva do CEO da EDP Inovação. António Coutinho terminou com esta frase de Bill Gates: «Tendemos a sobrestimar o que fazemos em dois anos e a subestimar o que conseguimos fazer em 10». A revolução está em curso.

«Não há muito tempo vivíamos da agricultura em que colocávamos uma unidade de energia na terra e tirávamos 3 a 5 unidades de energia. E isso obrigava-nos a ficar com as famílias todas presas na terra. Porque energeticamente não havia outra forma de fazer isso. O mundo foi lento a desenvolver-se.

Mas é aí que as primeiras transições energéticas, nomeadamente a energia da utilização do carvão, começou a alterar a forma como o mundo funcionava, e como nos pudemos libertar de estar na terra para nos dedicarmos a um conjunto de outras atividades.

E chegamos em 1800 ao primeiro bilião de pessoas. Começamos a utilizar o carvão e 130 anos depois chegámos ao segundo bilião de pessoas. Começámos entretanto a utilizar o petróleo, uma coisa fantástica em que eu colocava uma unidade de energia para captar o petróleo e ficava com 200 unidades de energia. Eu com um homem conseguia ter 200 homens. E a seguir ao petróleo veio o gás natural. O primeiro bilião demorou 130 anos, o segundo bilião demorou 30 e poucos anos, o terceiro bilião demorou 17 e agora a cada 13, 15 anos, estamos a acrescentar um bilião de pessoas à Humanidade e vamos estar nesse processo até 2050.

Foi a História das transições energéticas nos dois séculos. O principal contratempo foi que começamos a libertar muitas emissões de CO2 na atmosfera com consequências que estamos a ver como secas profundas e temos o Paquistão que está um terço submerso. Isto é um primeiro sinal de que de facto o mundo está a alterar e temos de fazer alguma coisa em relação às emissões e o mundo sente que até 2050 reduzamos para chegar a 1,5 graus até final deste século. E há um conjunto de compromissos entre empresas e estados que nos permite dicar a meio do caminho. Mas essa estabilização leva-nos a 2,6 graus, que é uma alteração bastante significativa. Este é o esforço e perceber onde o vamos fazer. Primeira conclusão: 83% das emissões estão relacionadas com o consumo de energia e impacta todos os setores, 31% resulta do petróleo, 17% resulta das emissões de gás natural e 39% do carvão e não energia 17%. Estão concentradas em 30% na produção de energia elétrica, a indústria 30%, mobilidade 19% e o resto representa edifícios, agricultura. As áreas onde temos de atuar são relativamente limitadas. O problema da transição energética não é tecnológico. 75% das emissões estão cobertas por apenas 15 tecnologias, o grande desafio é fazer de forma rápida.

Temos de fechar o carvão, expandir as renováveis, no caso da indústria eletrificar o calor, utilizar hidrogénio verde e desenvolver novas tecnologias para o cimento e o aço que são as áreas para as quais a tecnologia ainda não está lá. Para a mobilidade eletrificar o transporte, utilizar hidrogénio e biocombustíveis sintéticos para a área marítima e da aviação e para as nossas casas eletrificar o calor e melhorar a eficiência energética e produzir a nossa própria energia para consumo dos nossos edifícios.

A próxima década é de mudança no paradigma energético. Nas transições energéticas passadas somávamos uma forma de energia sob as formas de energia anteriores, agora estamos a fazer um reset e a substituir tudo por eletricidade. Não +e uma transição energética, é mais uma revolução energética. Hoje a eletricidade representa 22% do consumo energético total energético e temos de passar para 70% em apenas 30 anos.

Na mobilidade, quando passamos de mobilidade térmica para elétrica reduzimos três vezes o nosso consumo energético. Até 2030 temos de construir cerca de 1000 gigawatts de renováveis por ano, isto é quatro vezes o que fizemos em 2020, o salto que é. E temos de ter no final 300 milhões de EV’s que é cerca de 20% do stock de veículos no mundo. Em 2040 temos de assegurar que a produção de eletricidade já não tem emissões de forma liquida e que 50% dos edifícios existentes já foram melhorados para não ter emissões próprias. Em 2050 90% da energia gerada, elétrica, tem de vir do vento e solar e das renováveis. É necessário estar a investir quase 9 triliões ano até chegar a 2050 e o ponto é que não estamos lá. Em 2021 estávamos a fazer 750 biliões de investimento, não chegamos a um trilião. Em 2022 a mobilidade é colocada como o maior destino de investimento na transição energética, a região do mundo que está a liderar a transição energética é a Ásia e em particular a China.

Os automakers estão muito cientes do desafio, muitos com compromissos de em 2030 já só vendem carros elétricos. Temos oito anos para fazer isto acontecer, os veículos e a infraestrutura necessária para os alimentar. Em Lisboa imagens da dificuldade dos consumidores, obriga a licenciamentos.

O tema das cadeias de fornecimento que sentimos que é uma dificuldade mas não é transitória: o crescimento é tão grande que a cadeia de abastecimento vai estar atrás. As legislações também vão estar atrás, como fazemos o licenciamento destas alterações sobre a terra. Depois há a mão de obra. A Agência Internacional de Energia aponta para um crescimento de 23 milhões de postos de trabalho associados à transição energética. A Europa em população ativa vai perder 26 milhões de pessoas nestes 30 anos. Portugal tem hoje menos 40% de alunos do 1º ciclo do que tinha há 30 anos. Estes são os desafios da transição energética.

No caso da mobilidade elétrica, o grande desafio é a cadeia de fornecimento que vai desde as minas aos equipamentos, uma mina demora 16 anos a ser construída e estar em operação e toda a transição energética é seis vezes mais intensa em minerais e metais.

Depois toda a parte de licenciamento é a chave sem a qual não se pode instalar um posto de carregamento ou um parque eólico ou solar, tudo isso tem de ser francamente mais rápido.

Os consumidores têm de ser envolvidos e aderirem a este processo de transformação. Não posso colocar as renováveis se o consumo energético não for eletrificado.

Também, implicações na geopolítica: se hoje deixarmos de consumir petróleo a OPEC vai aumentar o seu peso no fornecimento de petróleo. Há um aumento muito crítico do consumo de minerais e grande parte estão concentrados na China ou na Ásia e temos de pensar se queremos substituir uma dependência por outra.

