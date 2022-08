A real importância de uma bela fachada

Entornointeligente.com /

Alexander Kellner alertou-me, entusiasmado, para a notícia, na Folha de S. Paulo, sobre o fim das obras na fachada do Palácio de São Cristóvão já a 2 de setembro. Uma excelente notícia, até porque cinco dias depois o Brasil celebrará 200 anos de independência e aquele edifício no Rio de Janeiro está intimamente ligado às figuras da história luso-brasileira que conduziram a emancipação do país em 1822.

Desde que o entrevistei para o DN, em novembro do ano passado, o diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, sediado naquele que foi o palácio de D. João VI no Brasil, tem feito questão de me manter a par dos progressos da reconstrução, depois da destruição causada em 2018 por um incêndio. Perdeu-se muito espólio, das várias coleções que o museu alojava (desde a antropologia até à mineralogia), e também a suntuosidade do edifício que foi casa do monarca português nos 13 anos em que viveu no Rio de Janeiro e depois, já com o Brasil independente, dos imperadores D. Pedro I (o nosso D. Pedro IV) e D. Pedro II. Igualmente a nossa D. Maria II nasceu naquele palácio, oferecido por um rico comerciante à família real (que depois o foi embelezando) quando esta chegou, em 1808, ao outro lado do Atlântico, após a retirada estratégica que impediu que D. João fosse capturado pelas tropas francesas que cercavam Lisboa na hora da partida da frota portuguesa.

Na tal entrevista, na sequência de uma vinda a Portugal para, através de doações, refazer, na medida do possível, as coleções, Kellner recordava: «A destruição foi muito grande. Não há ponto do palácio, que tem uma área de 12 mil metros quadrados, que não tenha sido afetado pelo incêndio, foi uma coisa muito devastadora para nós. Tendo em conta esse contexto, o palácio tinha três pisos e todos caíram, e o resultado é uma grande área de escombros.» E acrescentava: «A ideia agora é manter a fachada original, restaurar os telhados mais parecido possível com o que eram, com produtos modernos, e dentro do interior uma coisa contemporânea. Porém, queremos recuperar as salas históricas, porque no nosso circuito temos quatro linhas principais que pretendemos expor, e uma delas é a histórica, que vai contar não apenas a história do Brasil, mas também tudo o que aconteceu naquela edificação ao longo do tempo.»

Subscrever Recordo-me de ter visto a primeira notícia do fogo de há quatro anos durante a madrugada no Facebook de um dos nossos colunistas. O título do jornal brasileiro citado (seria a Folha também?) era de um incêndio a destruir o Museu Nacional do Rio de Janeiro, mas para mim o foco era outro: estava a desaparecer nas chamas o Palácio de São Cristóvão, o palácio onde tinha vivido D. João VI e que eu visitara um ano antes. E foi a chamar para esse facto que o DN foi o primeiro em Portugal a noticiar online a tragédia. Nas horas que se seguiram, as imagens das chamas a destruir tudo impressionavam, e só o Bendegó, o meteorito que estava na entrada (o museu é tradicionalmente de História Natural e Antropologia, apesar das peças com referências à realeza que nele viveu), resistiu incólume. «Para o Bendegó, o maior meteorito no Brasil, com cinco toneladas, aquilo foi só um calorzinho a mais», explicava Kellner.

Para celebrar este dois séculos de independência brasileira e continuar a promover a estreiteza de relações que proporciona uma história comum sem paralelo, nada como continuar a ajudar a reconstrução do Palácio de São Cristóvão e das suas coleções. Kellner regressou ao Brasil com muitas promessas feitas por museus e instituições portuguesas, sobretudo da Universidade de Coimbra, que tantas elites deu ao gigante lusófono, incluindo José Bonifácio, que incentivou D. Pedro a dar o «grito do Ipiranga». E ficou de voltar em 2022, para conseguir ainda mais. Admitiu o diretor que tem havido muita solidariedade internacional, mas que «claro que os laços afetivos fazem-nos esperar a ajuda de Portugal».

Parabéns, Alexander Kellner, parabéns, Museu Nacional do Rio de Janeiro, parabéns, Brasil. Esta bela fachada já reconstruída ultrapassa todas as expectativas. O diretor, há um ano, confessava-me que ficaria feliz se para o 7 de Setembro de 2022 pudesse abrir os jardins da Quinta da Boa Vista, onde se situa o palácio, ao público. Veria pelo menos a estátua da imperatriz Leopoldina a segurar os filhos, que seriam monarcas Braganças nos dois lados do Atlântico, D. Pedro II e D. Maria II, a nossa rainha carioca. Em 2027 o museu deverá reabrir. Estarei atento, pois acredito que Kellner me enviará notícias de que será antes disso. Força, Brasil!

