Alvaro Garcé (archivo, octubre de 2021).

Foto: Ernesto Ryan

A raíz del caso Marset, comisión que estudia el financiamiento de partidos políticos citará a las secretarías de inteligencia y de antilavado Publicado el 5 de septiembre de 2022 Parlamento 3 minutos de lectura La citación apunta a esclarecer cómo se asegura que un partido o candidato no reciba dinero con origen difuso; desde el FA entienden que Uruguay «debe redoblar esfuerzos e impedir que el crimen organizado penetre en el poder público». Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes La entrega de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset mientras se encontraba preso en Emiratos Árabes Unidos despertó cuestionamientos y debates en varias aristas; más aún cuando los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, fueron interpelados al respecto en la Cámara de Senadores.

En esa instancia, la senadora del Frente Amplio (FA), Liliam Kechichian, señaló como «imprescindible» que se vote la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos , que tuvo media sanción en el Senado en la legislatura pasada, pero ahora duerme en el Parlamento.

La comisión especial que se conformó en la Cámara de Diputados para analizar y modificar el proyecto y así lograr consensos entre oficialismo y oposición no se reunía desde mayo, hasta que el jueves 1º de setiembre los representantes se encontraron durante 16 minutos para reactivar su funcionamiento luego de pasada la discusión del proyecto de rendición de cuentas.

El diputado del FA Diego Reyes propuso -según consta en la versión taquigráfica- que se cite a la comisión a representantes de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE) y de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) «a la luz de los últimos acontecimientos ocurridos», que dejaron al descubierto -según Reyes- un «incremento en la escala de ciertos fenómenos que nos parecían ajenos y que en la actualidad están siendo ineludibles».

«Uruguay debe redoblar esfuerzos e impedir que el crimen organizado penetre en el poder público», insistió el frenteamplista, quien además entendió que «gran parte de esto se garantiza con la transparencia en cuanto al financiamiento de los partidos políticos y sus candidatos». ¿Por qué, entonces, invitar a los servicios de inteligencia y a la Senaclaft? De acuerdo a Reyes, es imperioso «conocer de primera mano, a través de los profesionales en la materia, si existen los mecanismos de control requeridos» y, además, si Uruguay está preparado o cuenta con recursos como para «enfrentar eficazmente organizaciones transnacionales de esta índole».

Por su parte, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez acompañó la propuesta de invitar a estos organismos, y volvió a «insistir» en «proponer una vez más que el PIT-CNT comparezca a esta comisión» porque, de acuerdo a Rodríguez, si se habla «de recursos públicos y de manejos multimillonarios de fondos públicos», la central sindical «tendrá para aportar a esta discusión».

Según el nacionalista, luego de pasada la Rendición de Cuentas, se ha estado «intercambiando» a la interna de la coalición respecto de las modificaciones que propondrán en bloque, aunque admitió que no se está «aún en condiciones» de elevar un texto, pero esperan hacerlo en el mes de setiembre.

Mariano Tucci, también del FA, recordó unas declaraciones del ministro de Defensa, Javier García, a raíz del caso Marset: «García decía hace algunos días que ningún partido político está vacunado contra la corrupción , y yo lo comparto, pero también es cierto que, en el marco de la comparecencia del ministro Heber, él informó al Parlamento Nacional que hay una situación con el narcotráfico que preocupa», sentenció.

«Uruguay no es México ni es Colombia y tiene un proceso electoral transparente, garantista, pero creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo para que eso se profundice mucho más, porque el peligro está a la vuelta de la esquina», agregó Tucci, y con esto fundamentó el llamado a comisión tanto a la Senaclaft como al director de la SIEE, Álvaro Garcé.

Respecto de la posibilidad de citar al PIT-CNT, sostuvo que le parecía «adecuado», y recordó que «es una delegación que se convocó en su momento y por diferentes circunstancias no se pudo dar». En diálogo con la diaria , Tucci aseguró no encontrar «alguna razón non sancta » para la propuesta de Rodríguez y recordó que desde que funciona la comisión han comparecido «una veintena» de «organizaciones de la vida académica e internacional que tienen que ver con el financiamiento de los partidos a nivel mundial, pero poco tienen para hacer en Uruguay».

«Nosotros tratamos de tener un paraguas de opiniones diversas que enriquecieran nuestra consideración», explicó, y al ser interrogado sobre qué temas piensan consultar a la central sindical, Tucci indicó que «se le va a preguntar exactamente lo mismo que se le preguntó a todas las anteriores» y «qué modificaciones harían, básicamente eso».

Así, los representantes resolvieron recibir a estas tres delegaciones: SIEE, Senaclaft y PIT-CNT, además de enviarles la carpeta completa con los materiales necesarios para comprender el tema, mientras se espera por consensos en la coalición que podrían ser el impulso final para, de una vez por todas, modificar la normativa y transparentar el financiamiento de los partidos.

