A rainha do serviço e devoção ao país e os desafios de Carlos III 

Uma perda irreparável. Isabel II deixa um legado único e foi um exemplo inspirador para líderes europeus e mundiais. Acaba uma era para começar uma nova e os britânicos demonstram alguma ansiedade própria de uma mudança, mas a monarquia não parece estar em causa. Isabel II era sinónimo de Reino Unido. Como referiu Liz Truss, nova primeira-ministra britânica, era «uma rocha», sempre firme e segura. O rei Carlos III é proclamado durante a manhã de hoje. Como irá Carlos inovar dentro do conservadorismo próprio de uma monarquia? Que marca quer ele deixar? Para já, é sabido – e era também vontade de sua mãe – que pretende tornar o núcleo central mais curto, ou seja, a família real tem mais de 50 membros e Carlos gostaria que fosse um grupo mais restrito. Um núcleo duro como aquele que acompanhou a rainha no Jubileu, em que se fez ladear apenas do filho mais velho, da nora e de William e Kate, com os seus filhos. Os outros elementos, mais seniores e mais experientes em conspiração palaciana, poderão não estar na célula num futuro próximo. Até lá, muita tinta correrá na imprensa e muitas cerimónias marcarão a despedida à rainha. Este fim de semana, o corpo chegará ao Palácio de Buckingham e espera-se a presença de meio milhão de pessoas junto ao edifício para homenagear a monarca. «A ponte de Londres caiu» foi a expressão usada como código secreto antes de ser anunciada a morte da rainha. Caiu e termina a era isabelina, mas a monarquia precisa de seguir em frente, forte e sã, porque dois dos grandes desafios de Carlos III serão manter a coesão do próprio Reino Unido e da Commonwealth.

O mundo homenageou Isabel II «Os nossos corações estão partidos» são palavras de homenagem que constaram das primeiras páginas dos jornais. Por todo o mundo, a morte de Isabel II foi destacada. Abaixo, nas imagens, recordamos alguns exemplos nos media e a primeira do DN ontem, com uma fotografia do arquivo do jornal e que é Tesouro Nacional.

Diretora do Diário de Notícias

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

