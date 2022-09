A Rainha de Inglaterra

Entornointeligente.com /

Poucas figuras tutelares atravessaram a nossa vida e a vida de tantas gerações como a Rainha Isabel II, de quem ouvi falar desde criança, através de meus pais. A figura da rainha, jovem mãe e chefe de um Estado que derrotara o nazismo (para a geração de meus pais essa era a referência fundamental), trazia o rosto jovem de uma Inglaterra aliada e democrática, que fazia até Salazar vir prometer-nos hipocritamente «eleições tão livres como na livre Inglaterra». A qualidade da nossa liberdade viu-se pouco tempo depois, com a expulsão de Portugal do trabalhista Aneurin Bevan e com as eleições fraudulentas que se seguiram.

Era sem dúvida popular entre nós a Rainha Isabel e essa popularidade teve o seu grande momento de apogeu na visita real de 1957, preparada com fasto e com brilho.

Em 1985, quando trabalhava no gabinete do Presidente Ramalho Eanes, acompanhei profissionalmente a visita que a Rainha Isabel II de Inglaterra fez nesse ano a Portugal.

Toda a preparação dessa visita teve a constante interferência da imagem forte que a viagem da Soberana a Portugal em 1957 causara no nosso país e muito particularmente na carreira diplomática portuguesa.

Os tempos eram outros e os cerimoniais e os protocolos diferentes. O desembarque da Rainha do iate «Britannia» fez-se diretamente para o cais e não pela colorida embarcação a remos de 1957 e as fardas e librés exibidas não tinham já o fausto setecentista de vinte e oito anos atrás! A nostalgia desse esplendor passado enchia as almas saudosistas dos meus colegas mais velhos, como a memória de uma grandeza que os novos tempos lhes negavam!

Foi assim que recebi no meu gabinete, em Belém, o legendário embaixador Faria, grande figura da nossa diplomacia, que, do alto dos seus oitenta e cinco anos, me vinha a pedir a mim que sensibilizasse o Presidente Ramalho Eanes para a necessidade de tornar obrigatória a casaca no banquete oferecido pelo nosso Chefe do Estado à Rainha!

O protocolo inglês dissera-nos, naturalmente, que «a Rainha segue o protocolo do Estado que a recebe» e era intenção do Presidente Eanes estipular o fato escuro, protocolo republicano de que a França, por exemplo, nunca abdica.

Mas as pressões eram muitas, alegando que cairíamos no ridículo ante a Coroa britânica se abdicássemos da indumentária de cerimónia (não me consta que a Rainha alguma vez tivesse rido do general De Gaulle). Acrescentava-se a esse sentimento dos velhos diplomatas o interesse dos mais novos em poder exibir as suas casacas e, sobretudo, os seus uniformes, que só em ocasiões de gala se podem usar.

Assim fomos nós todos, de casacas e vestidos compridos, para o jantar da Rainha. Da parte dos mais velhos era também uma mostra de respeito. A Rainha merecia-o e a Inglaterra de que nós, os mais novos, gostávamos, porque vencera Hitler, também.

Não esqueçamos ainda a posição firme, nos limites dos seus poderes constitucionais, que a Rainha assumiu contra o apoio da Sra Thatcher ao regime então racista da África do Sul (parece que o liberalismo afinal é compatível com o «apartheid»…). O conservadorismo de uma Coroa pode ser às vezes um bom contraponto aos extremismos liberais da moda!

Habituámo-nos a esta Rainha todos nós, monárquicos e republicanos, socialistas e conservadores. É um grande pedaço das nossas vidas que se acaba com a sua morte!

