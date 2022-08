A quien corresponda: ordenemos y prioricemos la política comercial

Entornointeligente.com /

¿Es falta de convicción acerca de la dirección que debemos seguir? ¿Simple ineptitud? ¿Seguimos a la espera de los resultados del plebiscito? Arriesgado, y como en el dicho popular: «El tiro puede salir por la culata». En mi opinión –y al menos por ahora–, creo que estamos abandonando el programa por el que votamos. NO propongo que nos cerremos al mundo, eso ya es imposible. Pero, la integración a la economía internacional tampoco puede continuar ocurriendo «por la nuestra». Debemos hacerlo desde Latinoamérica para enfrentar unidos los nuevos desafíos que se vienen, enmendar rumbos y crear nuevas oportunidades para que los pequeños productores y las regiones se integren de manera efectiva al comercio internacional, que tanto necesitamos. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Durante estas últimas semanas, han sido frecuentes los traspiés, vaivenes y la falta de un claro liderazgo en materia de política de relaciones económicas internacionales y comercio. Aunque ya he sido calificado de » latero » o » catete «, creo necesario insistir en la urgencia de enmendar rumbo en ese ámbito. Siento que mis comentarios puedan incomodar, pero creo que estos temas son demasiado importantes para que sean postergados o caigan en el olvido, ya sea por simple omisión o bajo la presión de la contingencia nacional actual. No podemos seguir ignorando lo que ocurre en el entorno geopolítico y económico internacional. Simplemente, el costo es demasiado elevado.

Esta vez, mis comentarios están dirigidos a las declaraciones realizadas por la canciller el 12 de agosto, en el Diario Financiero . Tengo la firme impresión de que la ministra Urrejola se vio forzada a intervenir para intentar » afianzar el territorio » de la Cancillería en los temas internacionales y poner orden en la discusión, luego de la reunión que sostuvo el subsecretario Ahumada con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados (9 de agosto) y de las » aclaraciones » que ofreció el ministro Marcel, al día siguiente. Habiendo revisado estos antecedentes, quedo con la impresión de que la canciller está siendo informada inadecuadamente y que la administración sigue dando tumbos en estas materias.

Según la Subrei, el subsecretario Ahumada fue » invitado » a reunirse con los diputados » para referirse a la proyección internacional de la política comercial de Chile » (11 de agosto, Prensa, Subrei). En la ocasión, J. M. Ahumada presentó un «diagnóstico de la actual política comercial» y sus futuros » lineamientos «. En relación con el diagnóstico, se refirió a la apertura económica de las últimas décadas, comentando acerca del » boom de exportaciones y de crecimiento «, destacando, no obstante, que » hoy se requieren nuevas políticas para garantizar que nuevos sectores puedan ser catalizadores de progreso técnico «. El Subsecretario también explicó que está trabajando en el proceso de » consulta ciudadana » que se realizaría en los últimos meses de este año, a fin de definir los posibles lineamientos de » una futura política comercial «, [destacando que …] » Lo que queremos es tocar nuevos temas en esos procesos de revisión bilateral, consensuados con nuestra contraparte «. En cuanto a la » estrategia «, destacó la diversificación de los mercados, » donde hay mucho espacio para seguir creciendo «, mencionando a modo de ejemplo a India, los Emiratos Árabes e Indonesia. En relación con el TPP11 / CPTPP, señaló que esperarían hasta después del plebiscito para organizar una discusión a ese respecto.

Al día siguiente, el ministro de Hacienda fue consultado por los dichos del subsecretario Ahumada, con relación a las » ganancias marginales » que traería aparejada la firma del TPP-11, debido a la existencia de los TLC ya firmados por Chile, con los miembros del acuerdo. La respuesta del ministro Marcel, sin embargo, fue bastante más amplia , comentando que » la apertura comercial en Chile, los tratados comerciales … son siempre oportunidades que van ampliando la capacidad de la economía chilena para competir en el mundo «, [… agregando que …] » los tratados pueden ir tomando distintas formas … Pero lo importante es que la vocación internacional de la economía chilena, la vocación de apertura, de salir a competir al mundo … siguen siendo plenamente vigentes «, [… destacando que …] » Chile sigue siendo una economía abierta, no hay nada en la agenda de Gobierno que apunte en una dirección distinta » ( 10 de agosto, Ignacia Munita C., Emol. Mi énfasis ) .

No debería sorprender. Mario Marcel ha intervenido en temas de relaciones económicas internacionales con cierta frecuencia. En mayo, lo hizo cuando se quejó de no haber sido informado anticipadamente del anuncio de la Subrei sobre las » consultas ciudadanas » que utilizaría la Cancillería para dar forma a las políticas comerciales del país y los TLC ( El Mostrador , 11 de mayo). Y la canciller tuvo que bajarles el perfil a las » consultas ciudadanas «. Nuevamente en julio, Mario Marcel le » mueve » el piso a la Cancillería asistiendo a una reunión con embajadores de países miembros de la Unión Europea y su representante en Chile (7 de julio, noticias, Ministerio de Hacienda). Según la Representación de la UE, en la reunión se «abordó la situación económica, la reforma tributaria [… y se conversó de…] cómo Chile y la UE pueden profundizar su colaboración y cooperación en las prioridades comunes (Boletín informativo de la UE en Chile, edición julio 2022). Este último tema corresponde al capítulo III del Acuerdo de Asociación y es del ámbito de trabajo de la Cancillería, que no estuvo presente en el encuentro (¡!).

Tengo la impresión de que ante las dudas provocadas por la intervención de J. M. Ahumada y las » aclaraciones » del ministro Marcel, la canciller Urrejola se vio en la necesidad de intentar » poner orden » y » bajar la línea » ministerial en estos temas ( Diario Financiero , 12 de agosto). De hecho, la señora ministra hace una firme defensa de J. M. Ahumada en la entrevista, refiriéndose casi textualmente a algunos de los temas presentados por el subsecretario en la Cámara. Lamentablemente también –creo– confunde y enreda seriamente el tema de la integración regional, contradiciéndose en lo dicho –semanas antes– acerca de la participación de Chile en Mercosur. Además, el discurso que justifica las demoras en la firma y ratificación del Acuerdo con la EU y el TPP11-CPTPP sigue » evolucionando «. Quiero creer que en la Cancillería actúan profesionalmente, pero sigue faltando claridad, rigurosidad y determinación para enfrentar los desafíos geopolíticos y económicos globales que se nos vienen encima.

En materia de estrategia comercial, tanto la ministra como el subsecretario mencionan la necesidad de seguir diversificando mercados, y la ministra Urrejola destaca que es » clave » hacerlo. Ambos mencionan el trabajo que se realiza con el Reino Unido, India, Indonesia y Emiratos. Tengo buenos motivos para discrepar de esta » estrategia » : después de todo lo que se dijo durante la campaña presidencial, parece que se propone seguir con un » frenesí negociador «, cuyos beneficios reales son marginales , pues ya tenemos acuerdos con todos ellos , excepto con los Emiratos Árabes que –comercialmente– no parece muy relevante. Y este es el mismo argumento que utiliza el subsecretario Ahumada en el TPP-11. Más importante aún, estos y otros nuevos TLC serán una distracción para lo que debería ser el objetivo principal en materia de relaciones económicas internacionales: la Integración Económica Regional.

Además, parece que ya olvidamos que la apertura económica y comercial indiscriminada –sin medidas para proteger a los más afectados– es una de las principales razones de que seamos uno de los países más desiguales del mundo. ¿Realmente se propone seguir haciendo » más de lo mismo «? ¿Abandonamos el programa? No olvidemos tampoco que –al amparo de una institucionalidad comercial inadecuada– la apertura y porosidad de las fronteras han traído aparejados, también, problemas de comercio ilegal y de contrabando, tráfico de estupefacientes y de personas, entre varios otros. Además, y a propósito de la » revisión » o » modernización » de los TLC, ni siquiera estamos pensando en cómo utilizar de manera más efectiva los TLC que ya tenemos. Propongo que, si vamos a negociar nuevos acuerdos, el esfuerzo esté dirigido a lograr la integración económica regional latinoamericana. Está a nuestro alcance y aprovecho de recordar que ya tenemos acuerdos con todos los países de la región .

Al respecto –en su entrevista– la ministra Urrejola destaca que «el Presidente ha sido bien enfático en que A. Latina es fundamental para la política exterior y para Chile, como el espacio desde donde estamos posicionados frente al mundo. Desde esa perspectiva, espacios como Mercosur Celac, Aladi y otras instancias son muy importantes para avanzar en la integración … cuando hablamos de integración hablamos primero de la integración latinoamericana». Correcto, pero avancemos con determinación y no nos quedemos solo en el discurso. Hace pocas semanas, el Presidente Petro – en la » bilateral » con el Presidente Boric– hizo una clara invitación al respecto ( El Mostrador , 12 de agosto) . Creo que esta era la oportunidad de la canciller, pero lamentablemente la desaprovechó.

Debo admitir que no me es fácil entender qué ocurre. ¿Es falta de convicción acerca de la dirección que debemos seguir? ¿Simple ineptitud? ¿Seguimos a la espera de los resultados del plebiscito? Arriesgado, y como en el dicho popular: » El tiro puede salir por la culata «. En mi opinión –y al menos por ahora–, creo que estamos abandonando el programa por el que votamos. NO propongo que nos cerremos al mundo, eso ya es imposible. Pero la integración a la economía internacional tampoco puede continuar ocurriendo » por la nuestra «. Debemos hacerlo desde Latinoamérica para enfrentar unidos los nuevos desafíos que se vienen, enmendar rumbos y crear nuevas oportunidades para que los pequeños productores y las regiones se integren de manera efectiva al comercio internacional, que tanto necesitamos.

