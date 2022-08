A qué se le debería poner impuesto en el país, según expertos

Entornointeligente.com /

El próximo 7 de agosto será la posesión del nuevo gobierno, que estará liderado por el presidente Gustavo Petro junto a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez. Aunque todavía no se ha definido en su totalidad quiénes liderarán los 18 ministerios, el mandatario ha dejado claro que uno de los ejes principales de su gobierno será la reforma tributaria, la cual buscar generar un recaudo de 50 billones de pesos para el 2026.

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda designado, aseguró que el proyecto se radicaría el próximo 8 de agosto ante el Congreso . Uno de los pilares de esta normativa será el impuesto a la renta y la vigilancia de tributación de las personas de mayores ingresos en el país.

Entre los impuestos que concibe esta reforma se encuentran el de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, al patrimonio para las 4.000 fortunas personales más grandes y el de renta.

Ahora bien, y teniendo en cuenta el contexto tributario, Portafolio habló con expertos sobre cuáles impuestos creen ellos que deberían implementarse en el país.

Para el economista Mauricio Rodríguez uno de los impuestos que debería adherirse en cualquier reforma tributaria que se implemente en Colombia son los que por consumo o utilización i mponen costos a la sociedad . Por ejemplo, lo que genere contaminación o implique un riesgo para la salud de la ciudadanía.

En contraste, el experto Jorge Espitia propone la inclusión de un impuesto a la renta en personas naturales, aspecto que se incluye en la reforma propuesta por el gobierno entrante. En este sentido, sugiere que debería ponerse un tope mínimo a la Tarifa efectiva de tributación (TET) del 5 % de las personas naturales con ingresos mensuales superiores a 25 millones. Esto, con el fin de aumentar el recaudo con la tributación de personas con grandes ingresos.

Por su parte, el economista Jorge Restrepo considera que debería colocarse tributación teniendo en cuenta la naturaleza del bien en su consumo y cómo se produce .

» No debe haber ningún bien que esté excluido de la tributación sino cuando la naturaleza del bien, su producción y los efectos que genera su consumo indiquen que no debe tener tributación «, afirma.

Por ejemplo, los servicios públicos domiciliarios no deberían tener tributación a no ser que tengan competencia, asegura Restrepo. Asimismo, explica que poner impuestos en una industria que es monopolista podría hacer que esta tributación la terminen pagando solo los consumidores y no el productor. Junto a ello, hay bienes, como los combustibles, que si se les ponen impuestos con el ánimo de reducir su consumo, depende de si existen sustitutos para ellos. En este sentido, podría aplicarse para las bebidas azucaradas, pero no para la gasolina.

El recaudo de impuestos en el representó una variación positiva para de 18,8 % frente al 2020.

Archivo particular

Para los analistas Leopoldo Fergusson y Marc Hofstetter, en su texto ‘Los impuestos en Colombia: ¿qué, cómo, cuánto y cuándo reformarlos?’, el sistema tributario del país debería tener una reducción de los beneficios en este campo para las empresas. Asimismo, un cambio en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) con el fin de convertirlo en un impuesto de renta empresarial local y la reducción gradual de la tarifa general de renta corporativa.

En cuanto a las personas naturales, coinciden en que es importante reducir las deducciones y los ingresos no constitutivos de renta e incluirse en la declaración de renta los ingresos por pensiones.

» Los dividendos recibidos por las personas naturales también deberían entrar a tributar como cualquier otro ingreso «, aseguran

Para Germán Machado, analista económico y profesor de la Universidad de los Andes, por temas de equidad, valdría la pena imponer un impuesto a las pensiones altas. » Solamente un 1 % de los pensionados logra mesadas superiores a $10 millones mensuales. Además, casi todas esas pensiones están siendo subsidiadas con dinero público «, asegura.

Por otra parte, considera deseable tener impuestos a las bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, con el fin de desincentivar su consumo, para reducir el costo futuro sobre el sistema de salud del país.

El economista Jorge Iván González resalta que la reforma tributaria debería ser progresiva . » La única manera de hacerlo es a través de tres caminos. 1. Subir la tarifa del impuesto de renta a las personas más ricas. A los superricos y a los súper superricos (1 por 10 mil y 1 por 100 mil). 2. Aumentar los impuestos a los dividendos (podría llevarse la tarifa hasta el 20 %). 3. Impuesto a patrimonios de más de 5 mil millones. La tarifa podría ser del 4 % – 5 % «, explica.

Jeisson Balaguera, CEO de Values AAA y profesor de la Universidad EAN, explica que las grandes empresas , como Nutresa o Avianca, tienen representación jurídica en países como Panamá, donde hacen unas triangulaciones financieras que les permiten bajar el nivel de impuesto, siguiendo la normatividad tributaria que existe en Colombia.

Sin embargo, para él, » estas grandes empresas deberían ser las que asuman un nivel de tasa de impuestos más altos respecto a las otras empresas, porque son las más generadoras de ingresos y, por ende, tienen un músculo financiero importante para asumir mejor los compromisos tributarios que pequeñas o medianas no podrían «.

Finalmente, el analista económico Jorge Quintero explica que la reforma tributaria debe enfocarse en reducir las exenciones o beneficios tributarios a las empresas y las deducciones en el impuesto de renta de las personas.

PORTAFOLIO

