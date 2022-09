a qué hora se estrena y cuántos episodios tendrá en Amazon Prime Video»

Entornointeligente.com /

(CNN Español) — Los dos primeros capítulos de «El Señor de los Anillos: los anillos de poder» se estrenarán en Amazon Prime Video el jueves 1 de septiembre a las 9 p.m. hora de Miami. A partir de la semana siguiente, y hasta el fin de la temporada el 14 de octubre, los horarios cambiarán.

Amazon anunció que, a diferencia de lo que se esperaba, las dos primeras entregas de la serie se estrenarán en una misma fecha. De allí en adelante se liberará un capítulo por semana hasta completar los ocho episodios que conforman la actual temporada.

Horarios de «El señor de los Anillos: Los anillos del poder» Los capítulos se estrenarán de manera simultánea en todo el mundo, por lo que la hora depende de dónde te encuentres. En los países de América, el lanzamiento será la noche del jueves 1 de septiembre, mientras que a Europa el estreno le llegará ya en la madrugada del viernes 2 de septiembre. Estos son los horarios: del primer capítulo, titulado «Shadow of the Past», y del segundo:

Miami: 9 p.m. del 1 de septiembre Ciudad de México: 8 p.m. 1 de septiembre Bogotá: 8 p.m. 1 de septiembre Buenos Aires: 10 p.m. del 1 de septiembre Madrid: 3 a.m. del 2 de septiembre Desde la segunda semana hasta el último capítulo, los estrenos serán más tarde. Estos son los horarios según el país:

Miami: 12 a.m. de los viernes Ciudad de México: 11 p.m. de los jueves Bogotá: 11 p.m. de los jueves Buenos Aires: 01 a.m. de los viernes Madrid: 6 a.m. de los viernes. Los capítulos se estrenarán el 9, 16, 23 y 30 de septiembre y el 7 y 14 de octubre, según la información del sitio especializado IMDb.

«El señor de los anillos: Los anillos de poder» está ambientada miles de años antes de los eventos acontecidos en «El Hobbit» y «El Señor de los Anillos», concretamente en la Segunda Edad. La serie mostrará cómo fueron forjados los anillos de poder en una época de paz en la que resurge el mal.

En la serie aparecerán personajes ya conocidos del universo de J. R. R. Tolkien como Galadriel, Elrond, Isildor o Sauron, y nuevas adiciones creadas específicamente para esta producción.

Se cree que la serie, en la que se está trabajando desde 2017, es la más cara de la historia: según Hollywood Reporter, se calcula que su primera temporada costó US$ 465 millones.

Existen planes para hacer hasta cinco temporadas, pues como contaba el showrunner de la serie, JD Payne, en entrevista con Empire, Amazon compró derechos para producir hasta un total de 50 horas.

La grabación de la segunda temporada, según dijo la empresa, estaba prevista inicialmente en Nueva Zelandia pero se cambió al Reino Unido.

Con información de Sergio Gómez Martín y Scottie Andrew de CNN.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com