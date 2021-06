A Puño Limpio

Por Simón Piña

Prensa/Jabeando/14-06-2021.- Este jueves 16 de junio Panamá celebrará el cumpleaño No. 70 del gran Roberto “Mano E Piedra” Durán. “El Cholo” de Panamá vio la primera luz el 16 de junio de 1951, en Guararé producto del amor entre Clara Samaniego y Margarito Durán. Nadie hubiera podido saber ni siquiera suponer que aquel bebé de tez blanca y cabello oscuro iba a convertirse, con los años, en el máximo ídolo del país del Canal Transoceánico y también de la afición boxística mundial. Debutó en profesional el 23 de febrero de 1968 en La Arena Colón, ganando una decisión al también panameño Carlos Mendoza. En una cartelera en la cual los estelaristas eran sus paisanos Miguel Riasco y Ernesto”Ñato” Marcel. El 26 de junio de 1972 vengó a su ídolo y compatriota Ismael Laguna al destronar por Ko en 13 asaltos al escocés Ken Buchanan en el Madison Squard Garden de Nueva York, efectuó 12 defensas de ese título antes de abordar la división Welter y destronar al entonces monarca Sugar Ray Leonard el 20 de junio del 80 en Montreal, Canadá. Una precipitada revancha lo encontró distraído y mal preparado y en la noche del 25 de noviembre de 1980 en el Super Dome de New Orleans abandonó la pelea en 8 asaltos ante la sorpresa de todo el mundo. Pasó momentos desagradables y fue rechazado en muchas partes especialmente en su natal Panamá. Pero, grande al fin, Durán volvió a su nivel y el 16 de junio de 1983, en su cumpleaños No. 32 noqueó a Davey Moore en el 8vo. round para conquistar la corona Super Welter. Seguidamente fue derrotado por dos grandes Marvin Hagler y Thomas Hearms, pero el 24 de febrero de 1989 en Atlantic City, derrotó por decisión al fuerte norteamericano Iran Barkley para arrebatarle el título de los Medianos y convertirse en Tetracampeón. Durán finalizó su carrera con un récord de 103 victorias, 70 de ellas por Ko. y 16 perdidas casi todas las derrotas fueron al final de su carrera. Feliz Cumpleaños Campeón.

Triste y desconcertante demostración tuvo el zurdo Shakur Stevenson el sábado pasado en Las Vegas, pese a titularse Campeón Mundial Interino de la OMB venciendo por decisión unánime al namibio Jeremía Nakhataly en una pelea sin mayor emoción. Shakur deberá mejorar un mundo si quiere igualar el status de los otros campeones de la división: Roger Gutiérrez AMB de Venezuela, Oscar Valdez CMB de México y el neoyorquino Jarmal Herrins Campeón Regular de la OMB. Stevenson es un finalista Olímpico de Río 2016 y se le considera una futura estrella, pero si no supera su actuación del sábado quedará en el montón.

Este sábado reaparecen los estelares Noaya Inoue, Teófimo López, Jaime Munguia, y Jermall Charlo. Los cuatros son grandes estrellas de la actividad boxística actual. Banquete para los fiebrosos del boxeo. **********************************———————*****************************

