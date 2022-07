Entornointeligente.com /

Por: 20 Minutos

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! La situación se fue tensando cada vez más y, tras el empujó de uno de ellos, se desencadena una pelea con varias patadas y puñetazos.

Never taking an economy class flight again lol pic.twitter.com/1eq2DGu0k2

— The Lord Zybach?? (@zybach717) July 17, 2022

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com