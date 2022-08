A prova mais dura de um escritor sobrevivente chegou 33 anos depois da fatwa

Entornointeligente.com /

Quando a sentença de morte decretada em Fevereiro de 1989 pelo ayatollah Khomeini, que obrigou Salman Rushdie a viver uma década na clandestinidade, já começava a parecer um pesadelo do passado, o romancista de Os Versículos Satânicos foi esta sexta-feira inesperadamente atacado, no estado de Nova Iorque, por um jovem de 24 anos, que saltou para o palco onde o escritor ia intervir e o esfaqueou no pescoço e no abdómen. Evacuado de helicóptero e submetido a uma intervenção cirúrgica num hospital próximo, o seu estado clínico ainda não é totalmente conhecido, mas de acordo com o diário norte-americano The New York Times , citando o seu agente, Andrew Wylie, o escritor está a respirar com apoio de um ventilador e pode vir a perder a visão de um olho: «Não são boas notícias. Quase de certeza que Salman vai perder a visão de um olho.» Wylie acrescenta ainda que Rushdie terá ficado com «nervos danificados num dos braços, bem como danos sérios no fígado».

