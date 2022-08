A propósito del «entuerto» del profesor Julio Mosquera (I)

Entornointeligente.com /

«El currículo esta desarticulado ¿Quién lo desarticulo?

El que lo armonice (articule), buen articulador será»

Folclore

«El futuro es construcción»

Paul Valéry

«El curriculum es un concepto que dentro del discurso acerca de la educación denomina y demarca una realidad existente e importante en los sistemas educativos; un concepto que, si bien es cierto que no acoge bajo su paraguas a toda la realidad de la educación, sí que se ha convertido en uno de los núcleos de significación más densos y extensos para comprenderla en el contexto social, cultural, entender las diversas formas en las que se ha institucionalizado»

José Gimeno Sacristán

» en la actualidad contamos con un currículo de Educación Inicial aprobado en 2005, un currículo de Educación Primaria aprobado en 1998 a, un currículo incompleto para la Educación Media Técnica aprobado en 2004 y un currículo para la Educación Media General aprobado en 2015 y modificado en 2017 sin rediseñar sus programas de estudio»

Julio Mosquera

«En este momento y en estos últimos 4 años, nuestra educación pública, media y universitaria, el derecho humano de la educación. es una oferta engañosa, ya que carece de los mecanismos para su aplicación; carece del capital de trabajo necesario para que nuestras instituciones públicas, realicen sus operaciones y actividades con normalidad a corto y mediano plazo»

Gabriel Omar Tapias

El portal Aporrea le publicó a el profesor Julio Mosquera (JM) un pequeño escrito de carácter doxástico (» El currículo oficial: una tarea pendiente de la revolución bolivariana «).En esta entrega hare sin ánimo de polémica algunos comentarios sobre el escrito de JM.

Tuertos, entuertos y todo lo demás:¿Pueden los tuertos enderezar sus mismos entuertos?

Antes de entrar en materia haré un breve excursus sobre el término «entuerto» apoyado en:

https://bit.ly/3PN1tXc

https://bit.ly/3dRk8Ed

https://bit.ly/3pHPAas

Según el profesor JM:

El gobierno chavo-madurita, No ha logrado elaborar una política educativa coherente

El sistema educativo solo existe en el papel

Tenemos un conjunto de instituciones educativas que funcionan de manera desarticulada

La situación actual puede ser catalogada como de desarticulación curricular.

miles de niñas y niñas y de jóvenes que han recorrido ese subsistema expuestos a un currículo contradictorio y desarticulado.

la Revolución Bolivariana no ha logrado diseñar y poner en la práctica un currículo articulado para el subsistema de educación básica, desde la educación inicial hasta la educación media.

La frase (entelequia) «revolución bolivariana» aparece once (11) veces en el cuerpo del escrito y la frase «currículo oficial» una sola vez. El profesor JM califica de «entuerto» a un sistema educativo desarticulado e incoherente. No queda claro si JM usa la frase «enderezar entuerto» pensando en inglés o pensando en español. El profesor JM no define ni explica en que consiste el «entuerto» pero quiere dar da la impresión de que el sí sabe cómo enderezarlo.

¿Con que talentos y talantes (éticos-epistémicos) cuenta esa cosa llamada «revolución bolivariana» para enderezar sus entuertos?

¿Quiénes son y donde están los responsables de esos «entuertos»?

¿Qué entiende el profesor JM por política educativa?

¿Qué entiende el profesor JM por política educativa coherente?

¿Dónde está la prueba o demostración sobre la supuesta desarticulación del currículo?

