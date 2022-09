¡A propósito de Rihanna! 5 Mujeres en el medio tiempo del Super Bowl

Entornointeligente.com /

¡Rihanna lo confirmó! La cantante oriunda de Barbados anunció que es ella quien se presentará en el medio tiempo del próximo Super Bowl. Rihanna es una de las últimas mujeres en ser invitada a realizar tan magno evento . Y es que sí, ser la atracción principal del medio tiempo de este evento es la confirmación de que se es un ícono de la cultura pop y que tu fama ha llegado a niveles estratoféricos. El número es reducido y entre ella se encuentran Diana Ross y Janet Jackson con su desafortunado incidente de su pecho , pero a continuación te nombraremos las más recientes.

Beyoncé

La súper estrella de R&B se presentó en 2013 en New Orleans. Para esta presentación Queen B fue enérgica y poderosa, además invitó a sus antiguas compañeras de Destiny’s Child e interpretaron temas de cuando estaban en el grupo. Entre los temas que cantó estuvieron «Single Ladies», «Run the World (Girls)», «Crazy in Love» y «Bootylicius».

Madonna

La reina del pop hizo lo propio en 2012 (un año antes de Beyoncé), tenía 53 años, y llevó como invitados a Cee Lo Green, LFMAO, M.I.A y NIcky Minaj. Cantó «Vogue», «Music», «Express Yourself» y «Like a Prayer», estas dos últimas con Green. «Vogue» fue todo un espectáculo ya que lo hizo con una indumentaria dorada, que recordaba a los egipcios, además de una increíble coreografía. El final con «Like a Prayer», fue épico y hasta dio escalofríos. Ha sido uno de los mejores medio tiempo de este espectáculo.

Katy Perry

La californiana hizo todo un despliegue de carrozas, disfraces, pelotas de playa entre otros para su presentación . La entrada la hizo montada en una especie de tigre ya que la primera canción era «Roar». Su súper éxito «I Kissed a Girl» lo cantó junto a Lenny Kravitz , lo que le dio un toque más rockero. Para finalizar invitó a la rapera Missy Elliot a los últimos tres temas. Su show es recordado como uno de los más divertidos.

Lady Gaga

La inigualable Lady Gaga se fue la atracción en 2017. El show estuvo a la altura y tenía todo lo que uno podía esperar de Gaga. Cantó, bailó, tocó el piano, su entrada fue desde el cielo e hizo acrobacias, toda una artista . Esta vez no hubo artista invitado por lo que Gaga llevó el peso de la actuación ella sola.

Shakira y Jennifer López

Épico es decir poco. Uno de los mejores shows del medio tiempo que se recuerde y por primera vez con sabor latino. El show fue electrizante de principio a fin. Shakira mostró sus raíces árabes bailando música oriental y hasta champeta (un ritmo colombiano). Por su parte JLo, con 53 años lucia como una diosa, bailó salsa y mostró que viene de Puerto Rico cuando salió con una bandera a modo de capa. Se cantó en español y de invitados estuvieron Bad Bunny, J Balvin y Emme Muñiz, la hija de Jennifer con Marc Anthony. Fue Miami lo que le daba más sentido a que el show fuera con artistas latinos.

LINK ORIGINAL: Ocean Drive Venezuela

Entornointeligente.com