A propósito de la pederastia

Una campaña de prevención en materia de salud o de problemas sociales tiene que ser muy clara. Por lo general, esas campañas son dirigidas a toda la población y toda la población no es igual en casi nada, pero menos en comprensión lectora por aquello de las desigualdades educativas. La terminología que se use en una campaña es la base para garantizar el éxito, es decir, que se logre el cambio de conducta que se proponga, ya sea evitar, como en el caso del consumo de drogas o el abuso sexual; o promover, como puede ser vacunarse o usar del condón. Si no se habla claro desde el principio, el riesgo de que el problema persista es muy alto. Por ejemplo, usar el término pederastia tiene sus riesgos.

