A procurar respostas desde 2006 no «paraíso das limícolas»

Entornointeligente.com /

Há cavalos à solta e alguns pernas-vermelhas ( Tringa totanus ) a gritarem connosco, quando José Alves chega ao ponto de encontro, no acesso a Fridland í Flóa, uma reserva de aves criada em 1997, que o biólogo português nos apresenta com um sorriso: «É o paraíso das Limosa limosa. » O investigador usa o nome científico dos maçaricos-de-bico-direito, que foram alvo da sua tese de doutoramento na Universidade de Aveiro e que continua a seguir, agora também como investigador visitante da Universidade da Islândia. Todos os anos, na Primavera e no Verão, é nesta ilha no meio do Atlântico Norte que o podemos encontrar.

Siga-nos Partilhar página Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Partilhar no LinkedIn Partilhar no WhatsApp

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com