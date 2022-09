A primeira página do DN deste sábado

Entornointeligente.com /

Limites ao preço do gás e ao consumo e taxa solidária para as petrolíferas. É esta a manchete do DN deste sábado, uma medida sem precedentes. Países europeus aceleram planos para poupar energia e constituir reservas de gás para superarem um inverno que se prevê duro e longo.

As reações à morte de Isabel II e as consequências são também tema nesta edição. Carlos III. O enigma sobre o futuro da monarquia britânica.

Para ler neste sábado, uma entrevista a Fernando Pimenta, que já vai em 121 medalhas conquistadas. «Sem um ouro sou um ser incompleto», diz o canoísta do Benfica.

E também um perfil e os novos trabalhos do novo ministro da Saúde Manuel Pizarro. Trocar Bruxelas pela «tarefa gigantesca» de curar o SNS.

Outros títulos: Inquérito Proust a Pedro Mota Soares. «Os meus heróis da vida real são Jesus Cristo e todos os que o querem imitar».

Brunch com… José António Falcão. «Em Montemor-o-Novo o Terras sem Sombra vai mostrar dois tesouros do país».

A ditadura do físico. Dois movimentos pela aceitação do corpo livre de padrões de beleza.

European Young Leaders. Alterações climáticas exigem união entre EUA e Europa.

Kevin Watkins, ex-CEO da Save the Children. «As crianças em idade escolar merecem almoços grátis».

Omar Samad, antigo embaixador afegão. «A solução para o Afeganistão está em resistir a outra guerra».

