A primeira página do DN deste sábado

«Plano anti-inflação. Ajuda de 2 milhões por empresa e 100 euros para mais famílias «. Esta é a manchete do Diário de Notícias deste sábado. Pacote do governo pode ir além dos dois mil milhões, contando com apoio a indústrias eletrointensivas e propondo antecipar aumentos dos pensionistas.

Em destaque fotográfico na capa do jornal está a reportagem sobre uma indemnização histórica que a CP tem de pagar a uma jovem colhida por um comboio: 1,6 milhões de euros.

Outros temas: – Nuno Villa-Lobos: «É preciso acabar com o faroeste na arbitragem ad hoc».

Subscrever – Conferências do Estoril. Metsola apela a políticas coerentes e mais efetivas.

– I Liga. Ao fim de 101 minutos de jogo, Benfica mantém-se invicto.

– Segurança interna. Diploma que conclui reorganização da Proteção Civil está na gaveta há três anos.

– PSD pressiona. «Cada país toma a decisão que quer no IVA da energia».

– Mercado de futebol. Inglaterra bate todos os recordes de transferências.

– 200 anos de Brasil. Guerra santa em nome de Lula e Bolsonaro.

– Brunch com… Bruno Mota, fundador da Bold: um consultor de tecnologia com vírus de empreendedor.

– Cinema. João Botelho: «Aprendi com o Sr. Pessoa que a minha pátria é a língua portuguesa».

