A primeira página do DN deste domingo

Entornointeligente.com /

Estrangeiros gastam mais de 160 milhões para se casar em Portugal. É esta a manchete do DN deste domingo. Vêm do Reino Unido, da Irlanda, do Brasil e da Índia e só na festa gastam em média 25 mil euros. A que se juntam as viagens e estadias de noivos e seus convidados.

E porque é domingo, o DN traz a revista Notícias Magazine, cujo tema de capa é dedicado aos 25 anos da morte da princesa Diana.

Outro tema em destaque neste domingo. Quanto e como poupar na energia? Guia para entender e evitar aumento de 30 euros no gás.

E também um tema sobre incêndios. Número de fogos postos é dos mais baixos da década, mas incendiários fizeram arder 671 mil hectares em dez anos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Outros títulos: Papa Francisco no Santuário de Áquila. Sucessão pode iniciar-se hoje e D. José Tolentino é apontado como forte candidato.

Wayne Yip, realizador de Os Anéis do Poder. Série de O Senhor dos Anéis «é como um grande épico de oito horas».

Biografia. «Zelensky não é um líder de guerra, mas ajuda o país com o que faz melhor: comunicar».

Opinião de Javier Solana. Integração europeia num mundo fragmentado.

Crime. Número de fogos postos é dos mais baixos da década, mas incendiários fizeram arder 671 mil hectares em dez anos.

Mithá ribeiro. Ex-vice do Chega em rutura com o partido admite ficar como deputado independente.

Assaltos e violência. Moradores de Arroios querem Esquadra da PSP de volta ao bairro.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com