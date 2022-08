A primeira página do DN deste domingo

Entornointeligente.com /

«Partidos gastam oito milhões com 532 funcionários». Esta é a manchete do Diário de Notícias deste domingo. PCP é o partido que tem mais gastos com pessoal e mais trabalhadores. PS e PSD, quando são governo, reduzem custos com funcionários. E o contrário acontece quando são oposição.

Em destaque fotográfico nesta primeira página o primeiro clássico futebolístico da temporada. «FC Porto vence e deixa Sporting a cinco pontos de distância».

Outros temas: – Alexandre Valentim Lourenço: «Se não fizermos nada até ao Natal, o próximo verão e os seguintes serão piores na Ginecologia-Obstetrícia».

Subscrever – Bebidas. Moda do gin já atraiu meia centena de produtores nacionais.

– Presidenciais no Brasil. Mulheres e pobres escolhem Lula, homens e ricos votam Bolsonaro.

