A primeira página do DN deste domingo

Há mais 13M € para militares na Roménia. Mas orçamento das forças armadas está em rutura. É esta a manchete do Diário de Notícias deste domingo.

Com gestão corrente cada vez mais difícil de fazer, Força Aérea, Exército e Marinha têm acumulado dívidas de água, luz e comunicações e o orçamento anual para combustíveis está quase esgotado. «Sem mais fundos, há navios, viaturas e aeronaves que vão parar», garante oficial. OE aprovado em maio previa 73 milhões para a Força Nacional Destacada, que tem 900 ativos em 16 missões internacionais.

A imagem de capa vai para os incêndios: Portugal a arder. Na Serra da Estrela foi «como se rebentassem 25 bombas de Hiroxima».

Subscrever Destaque ainda para: – Soluções da Câmara de Lisboa rejeitadas. Promessas «não cumpridas» do executivo de Medina deixam Ginásio do Alto do Pina à beira do despejo

– PSD regressa ao Pontal. Estreia de Montenegro será a chave para recuperar a união do partido

Outros títulos Indústria. Exportações de calçado sobem 27% e já estão acima do melhor ano de sempre

Eleições no Brasil. Lula escolhe velho rival para n.º 2, Bolsonaro opta por general fiel

Retrato do atacante de Rushdie. Filho de libaneses, nascido nos EUA e simpatizante do extremismo xiita

Ensaio. Embaixador Ahmad Warraich escreve sobre os 75 anos da independência do Paquistão

