A primeira página do DN deste domingo

» Hospital Garcia de Orta. 55 médicos recusam fazer mais de 150 horas extra. Equipas de urgência geral em risco» . Esta é a manchete do Diário de Notícias deste domingo. Falta de clínicos limita funcionamento da urgência de ginecologia-obstetrícia e este mês pode afetar as escalas gerais. Há internistas e cirurgiões com pedidos de recusa para mais trabalho extraordinário.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está a guerra na Ucrânia: «Tweet sobre ‘enforcar’ membros do Azov criticado após ataque a prisão».

Outros temas: – Um mês de liderança. Montenegro contra governo «à deriva» e com «partido coeso».

Subscrever – Comunicações. Apenas 750 famílias pediram acesso à tarifa social de internet desde o início da medida.

– Magda Robalo. «África não pode depender de terceiros na saúde».

– Dulce Pontes. «Seja mulher ou homem, o valor de alguém na arte ninguém o tira, nem mesmo a guerra»:

Tal como todos os domingos, grátis com o DN poderá ter acesso também a mais uma edição da revista Notícias Magazine.

