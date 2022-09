A primeira página do DN desta sexta-feira

Entornointeligente.com /

O adeus à Rainha. A vida e obra de um reinado. É esta a manchete do DN desta sexta-feira, com uma fotografia quase de capa inteira a recordar a primeira visita de Isabel II a Portugal. Em Alcobaça, os estudantes de Coimbra estenderam as capas à passagem de Sua Majestade e o Diário de Notícias estava lá. Um destacável de 8 páginas para guardar.

Para ler na edição desta sexta-feira, a grande entrevista DN/TSF a António Saraiva. «Ao invés de o governo ceder dinheiro, reduzir a carga de impostos, como IRS e IVA, seria mais eficaz.» No IRC, a CIP pede «descida de dois pontos percentuais» , diz o presidente da CIP.

Outros títulos: Taxas de juro. Subida pode agravar a prestação da casa até 150 euros.

Energia. Plano de poupança valerá mais 5% no corte de consumo de gás.

