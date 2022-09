A primeira página do DN desta sexta-feira

Entornointeligente.com /

«Bruxelas permite a Costa baixar IVA de 23% para 6% no gás e na luz». Esta é a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira. Benefício só existe para a componente fixa nos consumos mais baixos, mas desde abril que a taxa mínima podia estar a ser aplicada às contas dos portugueses. Nem era preciso autorização europeia. Estado já cobrou mais dois mil milhões do que previa arrecadar em impostos no ano inteiro.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está o mercado de transferências no futebol. » Benfica rei do último dia, mesmo sem Horta».

Também em foco, entrevista a João Torres, nº 2 de Costa no PS: » O partido não tem qualquer problema de coesão neste momento».

Subscrever E o balanço do plano de contingência do MAI para os aeroportos. «Tempo máximo de espera em Lisboa cai para menos de metade».

Outros temas: – Moedas dá a chave da cidade a Metsola: O «orgulho» da «política da moderação» na visita a Lisboa, onde deixou a promessa de «estar onde for preciso ação».

– Retrato dos apostadores menores: Dependência revelada em jovens com baixo rendimento escolar e com pais que não controlam dinheiro que dão.

– Conferências do Estoril. «No caminho da descarbonização haverá perdedores», avisa Centeno.

– Antiga Fábrica Simões. Bairro alfacinha ganha biblioteca municipal para honrar Lobo Antunes.

– Especial 200 anos Brasil. Brasileiros são o povo com mais medo de sair de casa.

E como habitualmente às sextas-feiras, grátis nova edição da revista Evasões.

