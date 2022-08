A primeira página do DN desta sexta-feira

Entornointeligente.com /

«Propusemos um prémio para as autarquias com menos fogos. Não passou». A revelação é do presidente da Agência para a Gestão de Incêndios Florestais, Tiago Oliveira, e faz a manchete do Diário de Notícias desta sexta-feira. «Se não se paga o verdadeiro valor que a floresta produz, os proprietários abandonam», diz o responsável, que questiona quantas faixas de acessos fez o ICNF na Serra da Estrela desde 2017.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, o regresso da animação noturna trouxe de volta queixas por ruído na noite lisboeta e «Moedas cria Linha de Ruído para queixas de moradores».

Quanto ao negócio de bares e discotecas, «ainda está a 70% e o sufoco das dívidas começa a pesar nos empresários» .

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Outros temas: – Já se perfilam candidatos. Marques Mendes, Gouveia e Melo e Santos Silva na lista às Presidenciais, mas há outros a ponderar.

– Greves e protestos a caminho. Função Pública pressiona Governo a subir salários na medida da inflação.

– Zelensky adia negociação de paz. Guterres e Erdogan querem replicar acordo dos cereais para pôr fim à guerra.

– Festas com afluência recorde. Belver, a «vila protegida de Deus» onde os jovens veem futuro.

– Reduzir vulnerabilidades. EUA e Taiwan negoceiam acordo de comércio contra pressão chinesa.

– Questionário Proust. António Arnaut e Steve Jobs entre os heróis de Luís de Matos.

– A Vuelta chegou. João Almeida é chefe de fila, mas recusa favoritismo.

– Alerta aos fãs de A Guerra dos Tronos: A Casa do Dragão arranca segunda-feira no HBO Max.

E ainda, como acontece todas as sextas-feiras, mais uma edição da revista Evasões, grátis com o seu DN.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com