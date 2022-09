A primeira página do DN desta segunda-feira

Entornointeligente.com /

«Só 2% dos portugueses são filiados em partidos e quatro em cada cinco estão inativos» . Esta é a manchete do Diário de Notícias desta segunda-feira. Três quartos são homens, a maioria licenciados e de classe média. PS e PSD têm maioria dos militantes na função pública e o CDS é o que tem mais representação no setor privado.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está o líder do PSD, Luís Montenegro, que no fecho da Universidade de Verão do partido desafiou o Governo a baixar o IRC já nas medidas a apresentar por António Costa nesta segunda-feira. » Faça-o já, não espere mais 15 dias».

Também em foco, a nova coqueluche da natação portuguesa, Diogo Ribeiro, que ganhou três medalhas de ouro nos mundiais de juniores. «Nunca se viu um fenómeno como este na natação portuguesa».

Subscrever Outros temas: – Veículos elétricos vendidos. Três em cada dez carros são usados e vêm de fora.

– Pele garante economia circular. Indústria leva engraxadores a Milão em defesa do calçado de couro.

– A aventura de Elcano por José Manuel Garcia. «A primeira Volta ao Mundo foi realizada por desespero», diz historiador.

– Especial 200 anos Brasil. Como matar a fome num país rico por natureza?

– Conservadores indicam quem sucede a Boris. Liz Truss já é dada como certa para liderar o Reino Unido.

– Pré-publicação do novo romance de Céu e Silva. Casablanca depois do adeus: «Com a história de Portugal fazia-se centenas de filmes».

