A primeira página do DN desta segunda-feira

Regresso às aulas. Por cada 50 euros de material escolar pais vão gastar mais 8. É esta a manchete do DN desta segunda-feira. Preços das lapiseiras triplicaram, os do papel, lápis, afias e borrachas mais que duplicaram, deixando o cabaz escolar básico bem mais caro do que há um ano.

Outro tema em destaque no DN desta segunda-feira é a crise no SNS. Caos nas urgências. Teresa fez 240 horas extra em seis meses. Internos são hoje substitutos de especialistas e a formação médica está em risco.

Também para ler uma entrevista a Riccardo Marchi. «Em Portugal houve sempre pouco interesse em estudos científicos sobre a direita».

Carlos Coelho. «Montenegro tem de afirmar o PSD como partido de oposição e alternativa de governação»

Clientes vão pagar 30 cêntimos por caixa. Taxa sobre plástico e alumínio ameaça negócio do take-away

Alojamento Local em Lisboa. Oposição quer suspender novas licenças mais seis meses

Angola a votos. UNITA diz que existem provas de que é preciso corrigir mandatos

Crise dos insetos. A catástrofe silenciosa que ameaça o planeta

Missão da NASA. Artemis vai levar o Homem à Lua, 50 anos depois

