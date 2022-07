A primeira página do DN desta segunda-feira

Entornointeligente.com /

Autarquias ganham 19 milhões com taxa turística . É esta a manchete do DN desta segunda-feira.

Municípios voltaram a tributar as dormidas com o fim da pandemia e o regresso do Turismo já se fez sentir nos cofres das câmaras no primeiro semestre, embora ainda abaixo de 2019.

No destaque fotográfico, a festa do PSD no Chão da Lagoa. Montenegro promete ajudar «autonomia» da Madeira contra «socialismo colonialista».

Subscrever Ainda se sublinha o ouro de Pedro Pichardo. A medalha que faltava foi dedicada a Portugal.

E, para ler: Sete destinos literários para um mundo a ir de férias

Outros títulos Assimetrias. Lisboa concentra 22% de toda a habitação social portuguesa

Astronauta Mike López-Alegría: «Objetivo da Axiom Space é construir uma estação espacial comercial»

Tunísia. Dia de referendo. Da Nova Constituição à Velha República

