A primeira página do DN desta segunda-feira

Entornointeligente.com /

Nas urgências hospitalares, utentes dividem-se entre o «very good services» e a falta de humanismo. O Verão ainda não chegou em pleno e já a urgência do Hospital de Faro tem picos de procura de 370 e mais casos diários. «Picos históricos», admite o diretor do serviço, José Almeida.

Muitos remates e pouca pontaria. Derrota frente à Suíça sabe a chocolate amargo. Portugal perde na Suíça por culpa de um golo apontado no primeiro minuto por Seferovic e deixa Espanha no comando do grupo. Guarda-redes helvético Omlin foi a figura da partida de Genebra, impedindo o empate

França. Empate entre esquerdas e aliança de Macron. Mélenchon fala em «vitória». As primeiras sondagens à boca das urnas dão a Nupes, que junta a França Insubmissa, socialistas, comunistas e ecologistas, empatada em percentagem de votos com a Ensemble, que junta o partido do Presidente e os seus aliados. Coligação presidencial deverá no entanto eleger mais deputados, não sendo certo se chega à maioria absoluta. Abstenção bateu recordes nesta primeira volta das legislativas francesas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever «Salto que a Extremadura vai dar é porque não tenho de perder tempo em discussões inúteis». O presidente do governo da Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sente-se um privilegiado por governar em maioria absoluta. Ao DN, no final de uma visita a Lisboa, o socialista falou da relação «próxima de perfeita» com Portugal, da amizade com António Costa e da situação política espanhola.

Outros temas: – Exportações de vinhos travam a fundo nos primeiros quatro meses

– O «apagão» do CDS. «Há todo um mundo entre o antes e pós grupo parlamentar»

– SIRESP: «Um novo ajuste direto será uma incompetência governativa sem paralelo»

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com