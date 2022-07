A primeira página do DN desta quinta-feira

Entornointeligente.com /

O debate do Estado da Nação , que decorreu esta quarta-feira no Parlamento, é o grande destaque desta primeira página do Diário de Notícias. Dos dois lados da bancada. Onde a oposição aponta o «caos» o governo vê «desafios» , é o título.

Esta notícia é acompanhada de outra. Desemprego cai à boleia de formações e doença: número de desempregados indisponíveis ou ocupados cresce 44%.

Sublinha-se ainda: Criminoso ou bem inserido na sociedade: Há mais incendiários detidos e são mais jovens.

Subscrever Outros títulos Programa Revive. Pandemia apaga hotel no Paço Real de Caxias e adia obras no Convento da Graça

Sunak vs. Truss. Sucessão de Boris vai decidir-se entre hindu milionário e nova Dama de Ferro antibrexit

Nathalie Oliveira , deputada do PS pelo círculo da Europa: «O país não se preocupa com quem

vive fora»

Mercado. Saídas encolhem custos do Benfica em mais de 40 milhões

Tecnologia em casa. As melhores máquinas de fritar «com ar» e que a ciência garante que não causam cancro

