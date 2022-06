A primeira página do DN desta quinta-feira

Entornointeligente.com /

«Salários portugueses são dos que mais perdem com inflação». Esta é a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira. Poder de compra vai cair 3,5 %, mais do que a média dos países do euro, porque subida dos salários será das mais fracas entre os 33 países mais desenvolvidos do mundo (OCDE). Na Europa, só Dinamarca e Suíça estão pior. Com muitas famílias a empobrecer já neste ano, a recuperação que se previa para 2023 fica agora cortada a um terço.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está a morte de Paula Rego (1935-2022), «a londrina que nunca deixou de contar Portugal na tela».

Também em foco nesta primeira página, outro obituário: o do ex-Procurador-Geral da República Pinto Monteiro (1942-2022). «O controverso beirão que teve poderes de rainha de Inglaterra».

Subscrever Outros temas: – «Doença grave e incurável». Eutanásia regressa ao Parlamento com texto alternativo para contornar veto de Marcelo.

– Pensões. PS chumba aumentos extraordinários para ex-combatentes.

– 10 de Junho. Presidente da República celebra de Braga a Londres, com escala em Andorra.

– Covid-19. Em seis meses houve mais mortes do que em todo o ano de 2020. Suplemento alimentar testado na Bélgica acelera cura.

– Mérito ou apadrinhamento? Adjunta regressa à Defesa a ganhar mais, depois de um ano em empresa pública tutelada pela Defesa.

– Cancro. Tribunal de Contas alerta para cirurgias fora de prazo e assimetrias geográficas a piorar desde 2017.

– Marvila. O bairro castiço onde os santos populares têm um toque moderno.

