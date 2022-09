A primeira página do DN desta quarta-feira

Entornointeligente.com /

Reformados terão corte de 252€ nas pensões daqui a dois anos. É esta a manchete do DN desta quarta-feira. Nova medida dá mais meia prestação em outubro, mas reduz em metade as atualizações regulares, originando perdas na base de cálculo.

Em grande destaque na capa do DN desta quarta-feira, Brasil celebra 200 anos de independência . Imigrantes brasileiros falam da «desesperança» que se vive no seu país, que esperam que mude com as eleições.

Regulador. Clara Raposo será primeira vice-governadora do Banco de Portugal.

PSP. Polícias desesperam com demora no reembolso de despesas de saúde.

Guerra. EUA afirmam que Rússia recorre a arsenal norte-coreano.

Champions. Obra de arte de Grimaldo na 10.ª vitória do Benfica. Segue-se a Juventus, em Turim.

