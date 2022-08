A primeira página do DN desta quarta-feira

Entornointeligente.com /

Quase metade dos desempregados não recebe subsídios. É esta a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira.

Quatro em cada dez pessoas sem trabalho em Portugal não têm acesso a um único apoio. Apesar da queda histórica do desemprego, a taxa de cobertura deixa de fora mais de 40% dos que não têm emprego e a tendência agravou-se nos últimos dois meses, segundo contas do DN/Dinheiro Vivo com base nos dados do IEFP e Segurança Social.

A foto desta primeira página vai para a vitória do Benfica por 3-0 frente ao Dínamo Kiev. Champions. Triunfo vale mais de 38 milhões.

Subscrever Destaque ainda para: Angola a Votos. As eleições em dez perguntas e respostas

E mais dois temas – Estatuto do SNS. Gestão pública é ponto positivo, mas há «ligeireza na criação de Sistemas Locais de Saúde» e oportunidades perdidas

– Investigação criminal. PJ cede Europol e Interpol ao SSI, mas tem pacto para manter gestão de gabinetes que tratam a informação

Outros títulos Nuno Melo na Madeira. Líder junta-se à rentrée do CDS e pede mobilização aos centristas

Bill Browder. «Vivo há 12 anos sob uma fatwa de Vladimir Putin»

Até 25 de setembro. Feira da Luz está de volta, com muita música, festa e procissão

TAP com 202M€ de prejuízos. Companhia espera nova injeção de mil milhões. Indemnizações são risco para as contas

