A polémica sessão de fotos do casal Zelensky para a revista Vogue

Uma sessão de fotos de moda em tempo de guerra: boa ou má ideia? A decisão do casal Zelensky em aceitar ser fotografado pela famosa Annie Leibowitz para a revista Vogue parece ter dividido o mundo. Ou, pelo menos, as redes sociais.

A primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, fará capa da revista feminina Vogue de outubro, num trabalho que já foi sendo adiantado nas plataformas digitais. Se na capa Olena aparece sozinha, no interior o trabalho contemplará várias fotos do casal Zelensky em diferentes cenários da capital ucraniana, afetada por uma guerra que dura desde final de fevereiro.

A Vogue publicou uma foto de Zelenska na capa digital, apelidando-a de «rosto da coragem», e retratando a primeira-dama ucraniana sentada dentro do gabinete presidencial vestida com calças pretas e um top branco.

No trabalho a ser publicado pela revista, o casal, fotografado por Annie Leibowitz, confidencia sobre a sua vida quotidiana interrompida pela guerra na Ucrânia, posando em diferentes cenários, como o palácio presidencial, os escombros do aeroporto de Kiev ou um muro de uma barricada.

Nas imagens, o casal aparece em conjunto e separado: Zelensky no seu uniforme militar e Olena vestida por diferentes estilistas nacionais, como Bettter, Six, Hvoya, The Coat, Kachorovska e Poustovit.

Enquanto o país está em guerra, estas fotos glamorosas do casal suscitaram uma chuva de reações opostas, entre os que aplaudem a atitude e muitos internautas chocados, que consideram completamente inadequada e fora de contexto a opção do presidente e da primeira-dama em posar para uma revista de moda enquanto o conflito vai provocando milhares de mortes e deslocados entre o povo ucraniano.

Massive amount of ukrainian soldiers dying every day, Zelensky : lets have a vogue shooting pic.twitter.com/BrNPYKZYR6

– Levi (@Levi_godman) July 26, 2022

