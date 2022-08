A polémica do Sertanejo: um Brasil dividido pela política e pela música

Entornointeligente.com /

A poucas semanas das eleições presidenciais , o Brasil e os brasileiros estão divididos. A divisão política em ano de eleições é algo expectável em qualquer país, mas uma divisão por géneros musicais é algo inusitado. Mas as duas coisas confundem-se no Brasil actual: de um lado, os músicos sertanejos maioritariamente apoiantes de Bolsonaro, do outro lado, artistas tão variados, em idade e em estilo musical, como Gilberto Gil , Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa, Milton Nascimento, Daniela Mercury, Martinho da Villa, Anitta , Rodrigo Amarante , Marisa Monte, Pabllo Vittar, Emicida, Zélia Duncan, Zeca Pagodinho, Maria Rita, Duda Beat, Linn da Quebrada , Zeca Baleiro, Ludmilla, Tulipa Ruiz, Luísa Sonza, Carlinhos Brown, Marina Sena ou João Gordo (Ratos do Porão), entre outros, que se opõem radicalmente a Bolsonaro e declararam já o seu apoio a Lula da Silva. Bolsonaro conta, até ao momento, com o apoio de vários músicos sertanejos como Gusttavo Lima, Zézé di Camargo e o já reformado Sérgio Reis, para além das duplas Bruno e Marrone, Henrique e Juliano, Matheus e Kauan, César Menotti e Fabiano ou Zé Neto e Cristiano. Surpreendentemente Digão dos Raimundos, banda pesada de Brasília que teve um grande êxito nos anos 90, também declarou o seu apoio a Bolsonaro, tal como o cantor Latino.

