A época de furacões do Atlântico está a começar cada vez mais cedo

A época de furacões do Atlântico Norte começa oficialmente a 1 de Junho e termina a 30 de Novembro, mas cientistas que estudaram ao pormenor o que se passou desde 1979, quando começaram as primeiras observações por satélite, e também registos históricos, concluíram que a primeira tempestade do ano nesta bacia está a acontecer cinco dias mais cedo a cada década que passa.

A recomendação do estudo publicado na revista Nature Communications nesta terça-feira é a de que autoridades deveriam reavaliar as datas da época de furacões do Atlântico Norte. «Esta investigação fundamenta a possibilidade de rever os limites da época operacional de furacões no Atlântico para potencialmente incluir porções do mês de Maio», escreve a equipa. O ano de 2021 foi o sétimo seguido em que houve estas tempestades antes da estação – 2022 está a ser mais calmo, apesar de se prever que se podem intensificar.

O conceito de «época de furacões» não tem uma definição precisa, diz o artigo. «Foi criado em 1965 para tentar captar a vasta maioria das formações de ciclones tropicais na bacia do Atlântico Norte, reflectindo um forte pico sazonal da actividade.» O que os cientistas propõem é defini-la melhor, com base em observações e registos históricos.

15 de Maio deve ser definida como a nova data de início da época dos furacões no Atlântico, dizem os cientistas Partilhar citação Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter «O nosso estudo encontrou tendências de longo prazo para datas de início mais precoces da estação dos furacões», explicou ao PÚBLICO, por email , o primeiro autor deste artigo, Ryan Truchelut, de uma empresa de consultoria chamada Weather Tiger, de Tallahassee, na Florida, que presta serviços de meteorologia forense.

A meteorologia forense determina as condições meteorológicas de determinada localização, em determinado momento, através do estudo de arquivos, de dados de satélite e de radar, e previsões oficiais, explica o site da Weather Tiger. Estes dados podem ser cruciais quando se pretende accionar o seguro da casa, ou do carro, no caso de haver um desastre natural – como um furacão.

«Baseámo-nos nos registos das primeiras tempestades no Atlântico de cada ano que são baptizadas, bem como nas primeiras tempestades com nome que chegam a terra nos Estados Unidos e na energia acumulada do ciclone em todo o território norte-americano. A análise de todos estes métodos sugere-nos que a estação deve ser definida objectivamente a começar a 15 de Maio, com base nos últimos 50 anos de dados», afirmou Truchelut.

Foto O furacão Irma , em Miami, em 2017 Carlos Barria/REUTERS «A definição de ‘época dos furacões’ devia envolver considerações adicionais, como uma estratégia de comunicação pública, mitigação do risco e actividades de gestão de emergências, para determinar onde é que se deve traçar a linha-limite», explicou o meteorologista.

Águas quentes Mas o que é que está a causar este adiantamento da época dos furacões? «Os desvios identificados no nosso estudo estão a acontecer por causa de um ambiente mais favorável para a formação de ciclones tropicais no Atlântico Ocidental, no Golfo do México e no Oeste das Caraíbas no final da Primavera», diz Ryan Truchelut. O mecanismo responsável é o aumento da temperatura das águas à superfície do oceano, resultante do aquecimento global , dizem os cientistas.

«A origem destas mudanças ambientais é quase exclusivamente a subida da temperatura da água do oceano nesta região, e não outras mudanças, por exemplo ao nível do gradiente vertical da velocidade do vento e da humidade existente na atmosfera», diz Truchelut.

É preciso saber que os ciclones (ou furacões, como são chamados na bacia do Atlântico) se formam quando a água do oceano à superfície tem uma temperatura igual ou superior a 27 graus Celsius e há um elevado índice de evaporação, o que produz muita humidade. Isto provoca uma acumulação de nuvens na camada mais baixa da atmosfera, criando uma baixa pressão atmosférica. O ar começa a subir rapidamente e o ar frio da camada superior da atmosfera começa a descer pelo centro da tempestade.

Estas tempestades pré-estação são normalmente mais fracas e só excepcionalmente se tornam num furacão de grande intensidade (categoria 3 ou superior). Mas estes sistemas de tempestades fracos (em termos de vento) podem provocar chuvas muito intensas Ryan Truchelut Partilhar citação Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Estes ventos com sentidos contrários criam uma tempestade que gira sobre si própria, com ventos de pelo menos 120 quilómetros por hora. À medida que o furacão se movimenta sobre o mar, alimenta-se de mais vapor de água e continua a crescer. Quando chega a terra, perde força.

«A estação dos furacões tem começado mais cedo nas últimas décadas, porque o Atlântico Ocidental atinge o limiar de temperatura mais cedo para permitir a existência de convecção [o tal movimento ascendente ou descendente de ar] e a de tempestades na atmosfera tropical», adianta Truchelut.

Aparentemente, não há alterações nas trajectórias ou intensidade das tempestades que se formam mais cedo, diz o meteorologista. «Não parecem haver mudanças significativas no local onde se desenvolvem estas tempestades pré-estação, em relação aos registos históricos», diz Ryan Truchelut. Nesta perspectiva, o furacão Lorenzo , que em 2019 chegou aos Açores e destruiu o porto da ilha das Flores, permanecerá um acaso.

O meteorologista nota ainda que os maiores riscos não são de que se formem poderosos furacões mais cedo – embora haja estudos que digam que estas tempestades estão a tornar-se mais intensas . «Estas tempestades pré-estação são normalmente mais fracas e só excepcionalmente se tornam um furacão de grande intensidade (categoria 3 ou superior). Mas estes sistemas de tempestades fracos (em termos de vento) podem provocar chuvas muito intensas, e estas são o principal risco da actividade dos ciclones tropicais no Atlântico Ocidental de Maio até ao início de Junho», explica.

