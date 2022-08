A pesar de votos en contra de todos los sectores: Diputados aprueban prórroga del estado de excepción en Macrozona Sur

Entornointeligente.com /

Es la sexta vez que el gobierno pide una prórroga del estado de emergencia de la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío. Si bien esta última extensión se vence el 29 de agosto, el Ejecutivo acudió antes ya que la próxima semana es territorial para los parlamentarios.

Luego de más de una hora de discusión, 107 diputados votaron a favor de extender la herramienta constitucional en la Macrozona Sur, 18 lo rechazaron y 4 se abstuvieron.

Los votos en contra vinieron de distintos sectores. Ocho diputados de oposición, entre ellos Sergio Bobadilla -UDI del Biobío- Marlene Pérez (UDI) y Enrique Lee (Ind Evópoli) . Dentro de los 10 restantes se encuentran oficialistas que han votado siempre en contra, como los son las diputadas mapuche Erika Ñanco (RD) y Emilia Nuyado (PS) .

«Veo a muchos diputados (…) que están hablando en contra de este estado de excepción que es acotado, pero sin embargo terminan apoyando. yo no me quiero sentir cómplice de este gobierno que no esta tomando las medidas que hoy día se necesitan», argumentó Pérez.

La votación se dio luego de un almuerzo -el cuarto- de la ministra del Interior, Izkia Siches con los diputados de las regiones que abarca el estado de excepción constitucional (EEC) para abordar otras soluciones que podrían aplicarse en la zona.

De hecho, el diputado RN por La Araucanía, Jorge Rathgeb comentó que «ya habíamos tenido una pequeña reunión antes de esta sesión en donde analizamos la situación que se vive en la Macrozona sur».

Aunque continuó diciendo: «Agradecer la exposición previa de la ministra que creo es clarificadora a pesar de que viene a ratificar lo que señalamos en algún momento hace varios meses atrás de que la inversión va a seguir bajando, el precio de los productos va a seguir subiendo y va a afectar en todo lo que significa la paz en la Macrozona Sur si no se tomaban. Creo que el estado de excepción acotado es insuficiente «.

«Efectivamente hemos tenido una reducción gracias a la labor preventiva y quiere reiterar tal como lo hemos señalado en múltiples oportunidades, que esta no es una solución de fondo», dijo precisamente la ministra Siches en su intervención.

Los Ríos En su intervención, la ministra Siches presentó datos en términos de hechos de violencia La Araucanía y Biobío, pero también incluyó los números de Los Ríos, región en donde los propios parlamentarios de ahí han pedido ampliar el estado de emergencia.

En un gráfico mostró que desde el 2017 La Araucanía concentra el 64% de los hechos, el Biobío el 32%, mientras que Los Ríos el 4%. En las dos primeras «en muchos de los casos se han disminuido de forma importante por ejemplo quema de camiones en un 41%. 74% el tema de quema de inmuebles y un 37% en la presencia de armas de fuego, pero siguen eventos», dijo la Siches.

En Los Ríos, en donde se encuentra actualmente el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, la ministra aseguró que ampliarán los puntos de control que se van a movilizar en 15 puntos de la región. Además «refuerzo de las capacidades con tres nuevos peritos criminalísticos con distintas especialidades para avanzar en las capacidades investigativas». ¿Encontraste algún error? Avísanos

