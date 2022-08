A pedazos se caen los techos en los pasillos del Hospital Central de Maturín (FOTOS)

Entornointeligente.com /

Por años el chavismo ha dejado en el abandono al Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín, lo que se puede evidenciar con solo recorrer los pasillos del principal centro asistencial del estado Monagas.

Las filtraciones causadas por la falta de mantenimiento han traído como consecuencia que, literalmente, los techos de los pasillos se caigan a pedazos. A pesar de la campaña que por años han difundido los gobiernos rojos en la entidad, de «trabajar» para brindar una buena atención a quienes acuden al recinto hospitalario, las condiciones en las que se encuentra su infraestructura son reflejo de todo lo contrario.

Basta con pasar por el cafetín, ubicado cerca de uno de los estacionamientos, para ver cómo la humedad ha provocado que el techo de madera y el de concreto se caigan. Cuando llueve, las personas deben buscar otro lugar dónde resguardarse, pues escampa primero afuera.

«La mayoría de los pasillos de la planta baja están horrible. El que está por el banco de sangre, además de las filtraciones, no tiene nada, ni un solo bombillo que sirva. Gracias a Dios que no me ha tocado venir de noche o quedarme porque daría miedo pasar por aquí», opinó Zaida Rojas, quien acudió con un familiar proveniente de la población de Chaguaramas en el municipio Piar.

Aunque hace pocos meses atrás, el gobernador chavista Ernesto Luna inauguró la sala de rayos X, el techo que está diagonal a este servicio, está verde por el moho de las filtraciones. No obstante, el mandatario psuvista asegura que se mantienen los trabajos para rehabilitar servicios como los de emergencia adulta y pediátrica, así como cuidados intensivos.

«Causa un poco de miedo pasar por algunos pasillos, como el del cafetín que creo que es el que está peor. Uno no sabe si le puede caer encima ese techo. Si el gobierno quiere recuperar el hospital, debería ocuparse de atender estos espacios externos», expresó Félix Alcántara.

