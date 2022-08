A Pato O’Ward no le importa a quién firme McLaren, sólo piensa en ganar 3 carreras

Entornointeligente.com /

En las últimas semanas, el McLaren , tanto en Indycar como Fórmula 1 han sido noticia por situaciones polémicas, pero para su piloto, el mexicano Patricio O’Ward no sirve de nada detenerse a pensar en eso a pesar de que le atañe, así que se ríe un poco y se concentra en que debe ganar las tres carreras que restan en el campeonato 2022, aunque sabe que tal vez el título ya es complicadísimo de alcanzar.

Entrevistado por ESPN, el regio O’Ward expresó que su foco está en terminar la temporada de Indycar con tres notas altas que deben triunfos en Gateway (20 de agosto), Portland (4 de septiembre) y Laguna Seca (11 de septiembre).

El mexicano Patricio O’Ward es uno de los candidatos. ESPN «¡Quiero ganar carreras, quiero ganar carreras! El campeonato lo más probable es que a estas alturas sea demasiado difícil de poder alcanzarlos porque, no es por ser negativo, pero no es como si a mí me va a ir perfecto en las últimas tres carreras y los demás no van a estar acabando, eso no existe», dijo Pato O’Ward, quien luego de 14 fechas del calendario de 17 tiene 391 puntos y está en séptimo lugar del campeonato que liderea Will Power con 450 .

El piloto que ha ganado dos carreras en 2022 (Alabama y Iowa) dijo estar contento con su equipo, que disfruta su trabajo y valora el gran esfuerzo de sus ingenieros y mecánicos, porque Arrow McLaren SP ha crecido mucho esta temporada, sólo que les ha faltado suerte.

«Hemos tenidos dos fallas donde se nos ha muerto el motor y dos veces nos han sacado (choques), ahí hemos tirado puntos», señaló, «¿Qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada (…) pues te ríes porque no puedes hacer absolutamente nada más que mirar lo que viene. hemos andado bien y tenido ritmo para ganar más carreras y nomás no salió y no es problema de nuestro equipo, no son nuestros errores».

Pato O’Ward sabe que ya no le sirve ser consistente nada más, n ecesita ganar en Gateway y cree que debe ser mucho más agresivo con la estrategia y tomar riesgos, porque de nada le sirve ser sexto, quinto o cuarto, incluso sólo subir al podio.

«Entonces no hay nada más que irnos por ganadas, no debemos tener ningún otro objetivo en la mente más que ganar, porque ganando es la única manera que podamos tener chance de poder recuperarnos en el campeonato y ganar, porque sin esas ganadas ni de chiste, ni aunque (tengamos) tres podios ni con eso los alcanzas», dijo.

SOBRE ALEX PALOU Y SU FIRMA CON McLAREN

El mexicano suspira y piensa bien qué responder cuando se le pregunta qué opina del movimiento de Zak Brown CEO de McLaren de entrar en disputa con Chip Ganassi Racing por Alex Palou , lo que supondría que su equipo tiene cuatro pilotos ( Felix Rosenqvist, Alexandre Rossi , Palou y él) firmados para Indycar en 2023 y solamente tres autos disponibles, pero al final su reflexión es que «no le importa»

«Aaaah, es un tema delicado. La verdad hay tantas cosas que han estado cambie y cambie y todas estas cosas que yo me entero hasta que salen. He llegado al punto en que digo, ¿sabes qué? N o me importa, no me importa a quién vaya a firmar, a quién quiera firmar, porque al final del día yo no tengo opinión sobre nada, estoy enfocado en lo mío, con mis ingenieros, con mis mecánicos, pasándola bien con el equipo», reflexionó.

«Es demasiado ruido que nomás no ayuda, nada de eso ayuda ni a mí ni a ingenieros ni a los mecánicos ni a nadie, es lo último que necesitamos ahorita en este tiempo de la temporada, No sé qué vaya a pasar y, la verdad, no me importa».

Lo que tiene claro, sí, es que si de él dependiera la decisión, su actual compañero Felix Rosenqvist se quedaría en la alineación de Arrow McLaren SP para Indycar, porque ha mejorado mucho el auto, tiene química con la organización y ha tenido mala suerte para entregar triunfos.

Sobre su caso, sabe que él no está «amenazado» por los movimientos de Brown porque tiene contrato hasta el final de 2025.

«Estoy seguro que están contentos en que yo sea parte del equipo (entonces) ¿Para qué te estresas? Ni para qué le dedicó tiempo», dijo desde su casa en San Antonio en una conversación vía Zoom.

Aclaró que tanto Rossi como Palou son pilotos con los que tiene buena relación y respeta, incluso que el español comparte sus principios dentro de la pista, pero como él no tiene peso en quién corre o no, prefiere no detenerse demasiado a pensar en eso.

