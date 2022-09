A Passarola que foi de Saramago é agora uma construção colectiva

Entornointeligente.com /

Na estreia do seu espectáculo a partir do livro A Viagem do Elefante , de José Saramago, em 2013, o Trigo Limpo – Teatro ACERT foi brindado com um inesperado repto. Pilar del Río, viúva do escritor e presidente da Fundação Saramago, deixou a bailar na cabeça de Pompeu José e da restante companhia, sediada em Tondela, a ideia de que seria bonito se, um dia, conseguissem «pôr a passarola a voar por Portugal fora». «Aquilo bateu-nos e ficou connosco», recorda o director artístico do Trigo Limpo ao PÚBLICO, dias antes de A Passarola passar por Lisboa para uma apresentação única, este sábado, no Largo José Saramago (Campo das Cebolas), integrada no programa Lisboa na Rua .

