A partir de Maio não é necessário teste PCR para visitar a Tailândia

A Tailândia reabriu ao turismo internacional em Fevereiro, ainda com regras apertadas como parte das medidas de contenção da covid-19. A partir de 1 de Maio, viajar para o país torna-se mais fácil, pelo menos para os turistas vacinados.

Deixa de ser necessário teste PCR, uma medida aprovada dia 22 e destinada «aos viajantes internacionais totalmente vacinados à chegada ao destino», resume o Turismo da Tailândia em comunicado.

Os visitantes «vão poder entrar e viajar livremente para qualquer lugar do país», indica-se, mas é necessário «solicitar com antecedência o Thailand Pass». Para tal é necessária a «apresentação do certificado de vacinação covid-19 e uma apólice de seguro» (sendo esta com cobertura mínima de «10.000 USD em tratamentos ou despesas médicas», cerca de 9400 euros).

Já os «viajantes internacionais não vacinados (ou não totalmente vacinados)» também deixarão de fazer teste PCR à chegada». Estes devem também solicitar o Thailand Pass , «efectuar uma reserva num hotel por cinco dias» e «uma apólice de seguro com cobertura mínima equivalente a 10.000 USD». No caso destes viajantes será necessário «efectuar uma quarentena no hotel por cinco dias e completar um teste de PCR ao quinto dia» – para evitar isto há solução: «a excepção é feita para viajantes não vacinados que são capazes de enviar prova de um teste PCR negativo dentro de 72 horas da viagem através do sistema Thailand Pass», isto permitirá, tal como os «viajantes totalmente vacinados, entrar e ir a qualquer lugar do país».

Mais informações e detalhes sobre as novas regras estarão disponíveis no site e redes do Turismo da Tailândia em Portugal.

LINK ORIGINAL: Publico

