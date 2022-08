A partir de mañana da inicio el camino hacia Estambul

Entornointeligente.com /

Madrid.- El punto de partida del recorrido hacia el estadio Olímpico Ataturk de Estambul, sede de la final de la Liga de Campeones, quedará fijado este jueves en el sorteo de la fase de grupos de la competición que se celebrará también en la capital turca con el Real Madrid, vigente campeón, como rival a batir.

All you need to know about the 2022/23 Champions League group stage draw 👇 #UCLdraw | #UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 24, 2022 La disputa del Mundial de Qatar 2022 condiciona la configuración del calendario del principal evento competitivo continental de clubes que tendrá que comprimir sus jornadas para dejar resuelta la clasificación en los primeros días de noviembre, un mes antes de lo habitual.

De esta forma, Estambul recupera el protagonismo como sede del último partido de la Liga de Campeones que perdió en dos ocasiones por la pandemia del covid. Primero, en el 2020, fue sustituida por Lisboa, que acogió los últimos encuentros del torneo.

Un año después, en el 2021, fue sustituida por Oporto a causa de las restricciones sanitarias que aún existían. Esta será la segunda vez que la capital turca ejerza de anfitriona en una final después de la del 2005, cuando el Liverpool de Rafael Benítez logró el título en los penaltis tras remontar al Milan de Carlo Ancelotti.

El fútbol alemán será el más representado en la Champions. Tal y como sucedió con España el curso pasado, tendrá cinco representantes. El Eintracht Frankfurt, campeón de la Europa League, acompañará al Bayern Múnich, Leipzig, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen.

España, Inglaterra e Italia, las otras grandes ligas, contarán con cuatro clubes cada uno, tres de Porgugal (Oporto, Sporting y Benfica) y dos el fútbol francés con París Saint Germain y Marsella, además de los escoceses Celtic y Rangers.

Y es que veintiséis aspirantes aseguraron su presencia en la Liga de Campeones de forma directa, gracias a la clasificación lograda en sus respectivas ligas. A ellos se unen otros seis participantes que proceden de las eliminatorias de clasificación: Benfica, Maccabi Haifa, Victoria Plzen, Rangers, Copenhague y el Dinamo Zagreb.

Una vez establecidos los treinta y dos clubes que componen el cartel del evento, mañana se realizará el sorteo donde serán repartidos en ocho grupos de cuatro equipos cada uno.

Hay un primer bombo con los ocho cabezas de serie ya conocidos: Real Madrid (campeón de la Liga de Campeones), Eintracht Frankfurt (campeón de la Liga Europa), Manchester City (campeón de la Premier), AC Milan (campeón de la Serie A de Italia), Bayern Múnich (campeón de la Bundesliga alemana), Paris Saint-Germain (campeón de la Ligue 1 de Francia), Oporto (campeón de Portugal) y Ajax (campeón de la Eredivisie de los Países Bajos).

En el bombo 2 estarán: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Atlético Madrid, Sevilla, Juventus, Leipzig y Tottenham Hotspur.

El tercer bombo estará integrado por: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Salzburgo, Shakhtar Donetsk, Inter, Nápoles, Benfica y Sporting de Portugal.

En el último están incluidos: Marsella, Brujas, Celtic, Rangers, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Copenhague y Dinamo Zagreb.

Tal y como ha ocurrido en ediciones anteriores el sorteo tiene algunos condicionantes: en un mismo grupo no podrán coincidir clubes de la misma asociación.

Los dos mejores equipos de cada cuarteto se clasificarán para las eliminatorias de octavos de final que se jugarán tras el Mundial de Qatar 2022. Los terceros clasificados irán a la fase eliminatoria de la Liga Europa donde se enfrentarán a los subcampeones de grupo de este torneo.

La Liga de Campeones 2022-23, que se jugará los martes y miércoles, arrancará el 6 y 7 de septiembre, cuando se disputará la primera jornada. La segunda será el 13 y 14; la tercera el 4 y 5 octubre; la cuarta el 11 y 12 octubre, la quinta el 25 y 26 de octubre y la sexta y última el 1 y 2 de noviembre. Cinco días después, el 7 noviembre, será el sorteo de los octavos de final.

Para el día de mañana, el sorteo de la Fase de Grupos se realizará desde las 12:00 PM (hora de Venezuela).

