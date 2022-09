A partir de agora, o aeroporto de Faro chama-se Gago Coutinho

Entornointeligente.com /

Aeroporto Internacional Gago Coutinho. A partir desta quarta-feira, 7 de Setembro, é esta a denominação oficial do aeroporto de Faro. O momento foi marcado institucionalmente numa cerimónia que contou com a presença do primeiro-ministro António Costa e de representantes de várias autoridades e entidades.

A escolha de 7 de Setembro para a cerimónia oficial de redenominação prende-se com a celebração do bicentenário de independência do Brasil , mas, coincidentemente é também o Dia do Município de Faro, o que originou algum desacerto de programas entre Governo e autarquia local, com direito a polémica e lamentos.​

Celebra-se também o feito de o almirante Gago Coutinho, algarvio, nascido em São Brás de Alportel, que há um século, com Sacadura Cabral, ter cumprido a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, numa viagem entre Lisboa e o Rio de Janeiro, em hidroavião. O marco histórico da aviação teve início no Tejo, em Lisboa, a 30 de Março de 1922, e chegou à meta, na Baía de Guanabara, dois meses e meio depois, a 17 de Junho.

Foto Aeroporto Gago Coutinho, Faro Ricardo Nascimento/Lusa «U m dos factores decisivos para o sucesso desta viagem foi a invenção, por Gago Coutinho, de um aparelho de navegação aérea – um novo tipo de sextante», sublinha a ANA – Aeroportos de Portugal na apresentação da redenominação. «Por se ter revelado eficaz na navegação entre o rio Tejo e a Baía de Guanabara, acabou depois a ser utilizado nas décadas seguintes na indústria aeronáutica», assinala-se. Gago Coutinho foi o navegador dessa «aventura de 4500 milhas náuticas (8300 quilómetros)», o comandante Sacadura Cabral o piloto.

Segundo dados da ANA, gerida pelo grupo Vinci, o agora Aeroporto Gago Coutinho, inaugurado em 1965, registou em 2019 um «recorde no número de passageiros»: «um total de 9.1 milhões». Em Faro, operam este Verão «27 companhias regulares que viajam para 63 destinos, através da operação de 75 rotas». «É o principal aeroporto turístico em Portugal», refere a ANA, desempenhando «um papel determinante no desenvolvimento económico do país ao servir os principais pólos de turismo do sul de Portugal e Espanha».

A mais recente inovação do aeroporto: uma central fotovoltaica, com «uma capacidade instalada de 2,9 MWp», que «irá permitir produzir 30% das necessidades energéticas do aeroporto», garante a gestora, «gerando uma poupança anual equivalente a mais de 1.500 toneladas de CO2″. Um projecto que, realça-se, será » o primeiro em ambiente aeroportuário em Portugal».

​ A nova denominação oficial do aeroporto foi aprovada pelo Governo em Conselho de Ministros em J unho , após uma iniciativa de um grupo de cidadãos.

Uma coincidência «feliz», um desacerto «lamentável» A cerimónia oficial ficou marcada por alguma polémica e desencontro entre o programa do Governo e da autarquia de Faro. O presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, disse à Lusa considerar «lamentável» o primeiro-ministro ter ignorado a autarquia na preparação da cerimónia. O Dia do Município de Faro inclui um vasto programa de comemorações com individualidades que depois foram convocadas para estar à mesma hora no evento com a presença de Costa.

«Acho lamentável que o senhor primeiro-ministro promova as cerimónias da Independência do Brasil e dos seus 200 anos em Faro e que não haja ninguém do seu gabinete que entre em contacto com o presidente da Câmara […] para lhe comunicar, para lhe dar a conhecer e, neste caso, tendo em conta que é o Dia da cidade […], para articular tudo isso», disse Bacalhau à agência. «Um incómodo para toda a gente», resumiu.

Já o primeiro-ministro acabaria por lamentar que não tenha sido possível conciliar as cerimónias. «Tenho pena que não tenha sido possível conciliar os horários», disse Costa à margem do evento, citado pela Lusa. Por outro lado, considerou que «a coincidência é feliz, o Dia do Bicentenário do Brasil ser também o Dia do Município de Faro» e felicitou «todos os farenses e o seu município».

