A onda de calor extremo na Europa em FOTOS Reino Unido está em alerta para máximas 10 a 15 graus mais quentes do que o normal nesta semana com temperaturas que podem passar dos 40°C em Londres, um recorde histórico. Calor e incêndios florestais também castigam França, Espanha e Portugal. Por g1

17/07/2022 15h43 Atualizado 17/07/2022

1 de 22 Britânicos aproveitam o sol no Greenwich Park, um dos maiores parques de Londres. Reino Unido emitiu um «alerta vermelho» de calor extremo para esta segunda (18) e terça-feira (19), quando as temperaturas no sul da Inglaterra podem chegar pela primeira vez a 40°C. — Foto: AP Photo/Tony Hicks Britânicos aproveitam o sol no Greenwich Park, um dos maiores parques de Londres. Reino Unido emitiu um «alerta vermelho» de calor extremo para esta segunda (18) e terça-feira (19), quando as temperaturas no sul da Inglaterra podem chegar pela primeira vez a 40°C. — Foto: AP Photo/Tony Hicks

2 de 22 Centenas de pessoas se aglomeram na praia de Margate, em Kent, no sudeste da Inglaterra, neste domingo (17). — Foto: Gareth Fuller/PA via AP Centenas de pessoas se aglomeram na praia de Margate, em Kent, no sudeste da Inglaterra, neste domingo (17). — Foto: Gareth Fuller/PA via AP

3 de 22 Dois idosos se abrigam debaixo de guarda-chuvas em uma praia na Cornualha, no extremo sudoeste da Inglaterra. — Foto: Ben Birchall/PA via AP Dois idosos se abrigam debaixo de guarda-chuvas em uma praia na Cornualha, no extremo sudoeste da Inglaterra. — Foto: Ben Birchall/PA via AP

4 de 22 Um soldado da Guarda da Rainha observa uma família de patos no pátio do Palácio de Buckingham durante este domingo (17). Temperaturas podem chegar a 40º em Londres nesta semana. — Foto: Victoria Jones/PA via AP Um soldado da Guarda da Rainha observa uma família de patos no pátio do Palácio de Buckingham durante este domingo (17). Temperaturas podem chegar a 40º em Londres nesta semana. — Foto: Victoria Jones/PA via AP

5 de 22 Em Londres, crianças se refrescam em fonte neste domingo (17) em meio à onda de calor que assola o Reino Unido. — Foto: Maja Smiejkowska/Reuters Em Londres, crianças se refrescam em fonte neste domingo (17) em meio à onda de calor que assola o Reino Unido. — Foto: Maja Smiejkowska/Reuters

6 de 22 Criança mergulha em uma piscina pública de Sheffield, cidade no centro-norte da Inglaterra, neste domingo (17). — Foto: Danny Lawson/PA via AP Criança mergulha em uma piscina pública de Sheffield, cidade no centro-norte da Inglaterra, neste domingo (17). — Foto: Danny Lawson/PA via AP

7 de 22 Um homem joga água de uma mangueira durante a 'Batalha Naval de Vallecas', um popular festival anual nas proximidades de Madri (Espanha). — Foto: AP Photo/Manu Fernandez Um homem joga água de uma mangueira durante a 'Batalha Naval de Vallecas', um popular festival anual nas proximidades de Madri (Espanha). — Foto: AP Photo/Manu Fernandez

8 de 22 Pessoas enchem seus baldes e tigelas em uma 'batalha de águas' típica do festival de Vallecas, na Espanha. — Foto: AP Photo/Manu Fernandez Pessoas enchem seus baldes e tigelas em uma 'batalha de águas' típica do festival de Vallecas, na Espanha. — Foto: AP Photo/Manu Fernandez

9 de 22 Pessoas participam neste domingo (17) da tradicional 'guerra da água' nas ruas do bairro de Vallecas, em Madri, na Espanha. — Foto: AP Photo/Manu Fernandez Pessoas participam neste domingo (17) da tradicional 'guerra da água' nas ruas do bairro de Vallecas, em Madri, na Espanha. — Foto: AP Photo/Manu Fernandez

10 de 22 Helicóptero joga água em foco de incêndio na região de Mijas, na província de Málaga, na Espanha. — Foto: Jorge Guerrero/AFP Helicóptero joga água em foco de incêndio na região de Mijas, na província de Málaga, na Espanha. — Foto: Jorge Guerrero/AFP

11 de 22 Turistas descansam em centro de evacuação no sudoeste da França. Mais de 10 mil pessoas, entre moradores e turistas, já foram retirados de residências e acampamentos na região. — Foto: Gaizka Iroz/AFP Turistas descansam em centro de evacuação no sudoeste da França. Mais de 10 mil pessoas, entre moradores e turistas, já foram retirados de residências e acampamentos na região. — Foto: Gaizka Iroz/AFP

12 de 22 Bombeiros trabalham para conter fogo em Louchats, enquanto incêndios continuam a se espalhar na região de Gironda, na França. — Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters Bombeiros trabalham para conter fogo em Louchats, enquanto incêndios continuam a se espalhar na região de Gironda, na França. — Foto: Sarah Meyssonnier/Reuters

13 de 22 Avião combate incêndio florestal perto de Landiras, no sudoeste da França, no sábado, 16 de julho de 2022. — Foto: SDIS 33 via AP Avião combate incêndio florestal perto de Landiras, no sudoeste da França, no sábado, 16 de julho de 2022. — Foto: SDIS 33 via AP

14 de 22 Bombeiros trabalham para combater um incêndio perto de Landiras, no sudoeste da França no último sábado (16). — Foto: SDIS 33 via AP Bombeiros trabalham para combater um incêndio perto de Landiras, no sudoeste da França no último sábado (16). — Foto: SDIS 33 via AP

15 de 22 Incêndio florestal perto de Landiras, sudoeste francês, neste sábado (16). — Foto: SDIS 33 via AP Incêndio florestal perto de Landiras, sudoeste francês, neste sábado (16). — Foto: SDIS 33 via AP

16 de 22 Bombeiros trabalham contra um incêndio florestal perto de Landiras, sudoeste da França, no sábado, 16 de julho de 2022. — Foto: SDIS 33 via AP Bombeiros trabalham contra um incêndio florestal perto de Landiras, sudoeste da França, no sábado, 16 de julho de 2022. — Foto: SDIS 33 via AP

17 de 22 Bombeiros trabalham contra um incêndio florestal perto de Landiras, sudoeste da França, no sábado, 16 de julho de 2022. — Foto: SDIS 33 via AP Bombeiros trabalham contra um incêndio florestal perto de Landiras, sudoeste da França, no sábado, 16 de julho de 2022. — Foto: SDIS 33 via AP

18 de 22 Mortes por onda de calor extremo na Europa passam de 1 mil. Na foto, — Foto: Bombeiros trabalham para combater um incêndio florestal perto de Landiras, sudoeste da França, no sábado, 16 de julho de 2022. Mortes por onda de calor extremo na Europa passam de 1 mil. Na foto, — Foto: Bombeiros trabalham para combater um incêndio florestal perto de Landiras, sudoeste da França, no sábado, 16 de julho de 2022.

19 de 22 Bombeiros trabalham para combater um incêndio florestal perto de Landiras, sudoeste da França, no sábado, 16 de julho de 2022. — Foto: SDIS 33 via AP Bombeiros trabalham para combater um incêndio florestal perto de Landiras, sudoeste da França, no sábado, 16 de julho de 2022. — Foto: SDIS 33 via AP

20 de 22 Um avião trabalha para conter um incêndio florestal em Leiria, Portugal, em 14 de julho de 2022. — Foto: REUTERS/Rodrigo Antunes Um avião trabalha para conter um incêndio florestal em Leiria, Portugal, em 14 de julho de 2022. — Foto: REUTERS/Rodrigo Antunes

21 de 22 Uma pessoa observa um incêndio em Leiria, Portugal, no último dia 13 de julho. — Foto: REUTERS/Rodrigo Antunes Uma pessoa observa um incêndio em Leiria, Portugal, no último dia 13 de julho. — Foto: REUTERS/Rodrigo Antunes

22 de 22 Pessoas carregam cachorros enquanto são retiradas de suas casas devido a um incêndio florestal em Leiria, Portugal. — Foto: Rodrigo Antunes/Reuters Pessoas carregam cachorros enquanto são retiradas de suas casas devido a um incêndio florestal em Leiria, Portugal. — Foto: Rodrigo Antunes/Reuters

